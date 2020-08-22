«Путин, выпей чаю». И другие лозунги хабаровского протеста

В Хабаровске прошла очередная массовая протестная акция — седьмую субботу подряд. Протест, изначально зародившийся как поддержка арестованному экс-губернатору Сергею Фургалу, вышел на федеральную повестку с требованием отставки президента и правительства.

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На сегодняшних шествии и митинге вдобавок к обычным лозунгам про Фургала и Путина часто звучала фамилия Алексея Навального, который двое суток не выходит из комы. Многие считают, что оппозиционный политик стал жертвой покушения. О субботней акции RFI рассказали жители Хабаровска.

Сергей Мингазов: Сегодня немного обычная программа была изменена. Обычно собирались в полдень и сразу без долгих сборов следовали маршрутом по центральной улице, спускались на Амурский бульвар и потом шли по параллельной центральной улице Ленина и возвращались на площадь Ленина. А сегодня решили, что сбор будет в 12, а само шествие начнется в час.

RFI: Обычно подчеркивается, что у протеста нет организаторов. Кто же тогда принимает такие решения?

Участники. Основное обсуждение, я так понимаю, происходит на ежевечерних шествиях, где собирается 100–200 человек, и там проговариваются какие-то общие параметры. Ну, и в группах, в соцсетях различных (открытых, закрытых, полуоткрытых, публичных) обсуждается, если какие-то идеи возникают, они там проговариваются.

То есть, на час задержали, чтобы дождаться всех желающих?

Да, чтобы аккумулировать людей на шествие. Ну, во-первых, у нас тут сезон отпусков сейчас. Август — это золотая пора, когда люди массово уезжают на Японское море в Приморье, отдыхать.

Сегодня шли не по привычному маршруту?

Вот про смену маршрута никто никого не предупреждал. Решение спуститься сначала на Амурский бульвар и пройти не по центральной улице, а по Амурскому бульвару, принималось на месте, спонтанно.

Насколько длиннее в итоге был этот маршрут?

Да нет, он не намного получился длиннее, за исключением подъема с Амурского бульвара. Где-то, как обычно, за час-полтора прошла вся колонна. В начале этот час сборов они использовали, чтобы покричать кричалки, продемонстрировать новые лозунги. Конечно, тема Навального появилась среди лозунгов. Это и плакат «Леха, живи», и плакаты, связанные с его отправкой на лечение. Кричали «Навальный, живи», «Алексей, живи», еще кричали «Вова, выпей чаю». По-прежнему в поддержку Беларуси иногда кричалки кричали. Вообще, тема Навального еще со вчерашнего вечера звучала в рядах участников протеста. Потому что люди очень сопереживают этой всей истории. Сопереживают Алексею Анатольевичу. В любом случае люди считают, что это спланированное убийство, больших сомнений это ни у кого не вызывает.

А еще какие лозунги были?

Ну, вот, кстати, лозунг, связанный с отравлением Навального — еще был один, «Вова, отравил бы лучше Дегтярева!». Это был плакат на большой простыне, видимо, кто-то ночью это сегодня рисовал. А основные лозунги те же самые — про свободу выбора региона, про народного губернатора, «Верните нам Фургала!». Это направленность сохраняется. Очень много сегодня было лозунгов «Прекратите штрафовать митингующих!». Потому что только в пятницу было 13 судов со штрафами и арестами. Волна этих точечных репрессий потихонечку нарастает.

Сколько людей сегодня вышло?

Я на глаз, советуясь с коллегами, дал бы от 12–15 тысяч.

Меньше, чем обычно…

Меньше. В прошлые разы я всегда оценивал от 20–30 тысяч. Но вот сегодня где-то в районе 15. Это связано сейчас с урожаем, у нас большая вода идет, людям срочно нужно снимать урожай, потому что все иначе затопится и пропадет в этой воде. Амур поднялся, в ближайшие дни достигнет критических отметок, когда топится сначала весь левый берег хабаровский, где дачные массивы, а потом вода начинает подниматься непосредственно у Хабаровска. Поэтому многие туда поехали, и многие, конечно, уехали, пока погожие деньки стоят, застать хорошую погоду на Японском море в соседнем Приморье. В рядах участников, когда общались, все рассчитывают на то, что после 1 сентября как раз народ вернется, и будет численность в два-три раза выше. И уныния от того, что немножко меньше людей вышло, в рядах участников протеста нет.

Врио губернатора Дегтярев на этой неделе предложил создать какой-то общественный совет…

Это обсуждалось на ежевечерних акциях. И костяк тех, кто участвует в этих шествиях, однозначно рассматривает этот народный совет как имитацию какой-либо деятельности.

То есть, протестующие не хотят идти туда...

Нет, нет. Не хотят идти в качестве представителей. Хотя кого-то он из партийщиков местных уже туда позвал для обсуждения. У людей, которые участвуют в протесте, отношение резко отрицательное к этой задумке. А те, кто более продвинут в политическом плане, вообще говорят: а смысл? Есть региональный парламент, который должен этим заниматься, пусть он и выполняет эту работу. Пусть депутаты идут, общаются с народом, это их избиратели выходят, зачем создавать еще одну структуру?

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Журналист издания Сибирь. Реалии Елена Белоглазова была на шествии как репортер. Она считает, что на массовость акции влияют несколько причин.

Елена Белоглазова: Мне кажется, где-то в районе 15–20 тысяч было. Около 20–30 минут одну улицу они проходили, колонна не заканчивалась. Хотя вот мэрия дает опять полторы тысячи почему-то. Настроение у людей достаточно хорошее, никто не выражает никаких признаков агрессии.

Количество (демонстрантов) снизилось, мне кажется, потому что сейчас такой период, когда народ на моря уезжает, у нас тут рядом Приморье, и многие поехали. Потому что в принципе людей как будто бы поменьше в городе стало. У тех, кто ходит, никакой усталости нет. Более того: они кричат, что надо выходить и остальным. Лозунги были, в принципе, стандартные: «Свободу Фургалу», «Честный суд!», но достаточно много было лозунгов касательно Путина и Кремля. Люди кричали «Путина в отставку», «Путина под суд» — новый лозунг появился. Он, мне кажется, связан с тем, что у людей накипело за несколько недель уже, что Путин их не слышит. А во-вторых, мне кажется, это может быть связано с отравлением Навального, например. Потому что сегодня много людей поддерживало его, были транспаранты, лозунги «Навальный, живи!», хотя я не могу сказать, что у нас в Хабаровском крае Навальный — это популярный политик.

RFI: Как вела себя полиция?

Полиция преградила путь «Фургаломобилю», из-за этого люди не смогли пойти по обычному маршруту. И поэтому пришлось идти в другую сторону. В основном все нормально было, но люди очень переживают, что за ними следят. Потому что говорят, что полицейские следят через трансляции, сами фотографируют и потом уже точечно задерживают в другие дни. Мне кажется, может быть, еще и поэтому стало меньше ходить людей. Потому что видят, что каждый день задержания проходят. Или штрафы или суды над теми, кто ходит на митинги.

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Хабаровский юрист Алексей Жданов еще в конце июля подал иск в Верховный суд России на решение Владимира Путина отстранить Сергея Фургала от должности по утрате доверия. Жданов считает, что у данного решения не было оснований, предусмотренных действующим законом. Суд иск не принял, и сейчас Алексей готовится обжаловать это решение. На митинги в Хабаровске он, тем не менее, не ходит.

Алексей Жданов: По поводу митингов — мы каждый выбираем, на что тратить свое время. Можно фильм посмотреть интересный, можно какое-то важное дело сделать. Здесь все просто. Я сравниваю. Если, например, я буду участвовать в митингах, и меня привлекут к административной ответственности в виде ареста, я просто потеряю несколько дней. За эти дни можно помочь кому-то арестованному в качестве защитника или по основной работе поработать, она в принципе у меня направлена на то, чтобы людям помогать. Поэтому я для себя принял решение активно в митингах не участвовать, но у меня свое, скажем так, участие.

RFI: Сейчас у вас есть клиенты из числа участников протестов?

Да, есть Винарский Андрей Дмитриевич, батюшка, священник из соседнего региона. Первый раз ему назначили штраф 15 тысяч, а второй раз дали трое суток. Буквально вчера я защищал интересы Дмитрия Тимошенко, он журналист, ему трое суток тоже дали. Причем интересно так, в основном, складывается, что в пятницу такие дела рассматриваются и дают арест именно на время проведения мероприятия. Я не думаю, что это совпадение. То есть, самых ярких там вычленяют, вылавливают. Такая практика складывается.

Какова судьба вашего иска к Владимиру Путину?

Сейчас я жду определение в мотивированной форме. Там будет расписано, почему мои доводы суд не принял, будет указан срок обжалования, куда обжаловать. И есть третья инстанция. Однозначно буду пользоваться этой возможностью, буду обжаловать в третью инстанцию. Если это не поможет, есть ЕСПЧ, будем готовить материалы туда.

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