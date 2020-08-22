Немецкие врачи приступили к комплексной диагностике Алексея Навального

Специалисты берлинской университетской клиники Charité приступили к комплексной диагностике Алексея Навального. Об этом в субботу, 22 августа, клиника сообщила на официальной странице в твиттере.

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«Клиника Charité подтверждает, что приняла Алексея Анатольевича Навального на лечение. В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После завершения обследования и после консультации с семьей (Алексея Навального) лечащие врачи расскажут общественности о болезни и дальнейших этапах лечения», — говорится в сообщении.

1/2 #charitéberlin bestätigt, Alexei Anatoljewitsch #Nawalny zur ärztlichen Behandlung aufgenommen zu haben. Derzeit erfolgt eine umfangreiche medizinische Diagnostik. Nach Abschluss der Untersuchungen... — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 22, 2020

Алексей Навальный на скорой помощи в сопровождении полиции в 10.20 по местному времени был доставлен из берлинского аэропорта Тегель в отделение неотложной помощи больницы Charité, одной из самых известных в Европе.

Алексея Навального доставили в берлинскую клинику в такой капсуле. Политик третий день находится в коме REUTERS - CHRISTIAN MANG

Транспортировка Навального из больницы в Омске была организована немецкой неправительственной организацией Cinema for Peace, которая в течение многих лет поддерживала группу Pussy Riot. За несколько часов небольшой берлинской НПО удалось мобилизовать частные средства и зафрахтовать медицинский самолет из Нюрнберга (юг Германии) для полета в Омск.

Глава и основатель НПО Cinema for Peace Яка Бизиль, немецкий кинопродюсер словенского происхождения, не раскрыл имена спонсоров, предоставивших средства в столь короткие сроки.

Глава и основатель НПО Cinema for Peace Яка Бизиль на пресс-конференции у клиники Charité в Берлине, 22 августа 2020 г. REUTERS - FABRIZIO BENSCH

По его словам, НПО выполнила эту гуманитарную миссию по просьбе двух участников Pussy Riot, в частности Петра Верзилова, который и сам в тяжелом состоянии был перевезен из Москвы в Берлин в 2018 году. Тогда немецкие врачи пришли к выводу, что Верзилов «весьма вероятно» стал жертвой отравления. Транспортировку Петра Верзилова в берлинскую клинику Charité в 2018 году также организовывал организовывал Яка Бизиль.

По мнению главы Cinema for Peace, состояние здоровья российского оппозиционера внушает большую тревогу. Бизиль особо подчеркнул значение быстрой госпитализации Алексея Навального в России. «Врачи недвусмысленно дали понять: не соверши самолет экстренную посадку в Омске, он (Навальный) скончался бы», — заявил он Бизиль пресс-конференции.

Руководитель сети штабов Навального Леонид Волков позже сообщил, что расходы на эвакуацию взял на себя предприниматель, сын основателя компании «ВымпелКом» Дмитрия Зимина Борис Зимин и фонд семьи Зиминых. Волков также выразил отдельную благодарность правительству Германии и лично канцлеру Ангеле Меркель, «обеспечившим международную поддержку, помогавшим с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности».

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