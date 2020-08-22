Самолет с Алексеем Навальным приземлился в Берлине

Самолет с Алексеем Навальным во время вылета из Омска

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным приземлился в Берлине. Как следует из данных сайта Flightradar24, медицинский борт, следовавший из Омска, сел в столице Германии в 8:47 по местному времени в субботу, 22 августа. После посадки политика доставят в клинику Шарите в Берлине.

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Самолет с Алексеем Навальным вылетел из Омска около восьми часов утра по местному времени в субботу. Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, вместе с политиком в Германию направилась его жена Юлия Навальная.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

В пятницу представители омской больницы заявляли, что состояние Алексея Навального не позволяет организовать его перевозку на лечение в Германию. По словам сторонников политика, врачи назвали его «нетранспортабельным». В окружении Навального посчитали, что решение, принятое в омской больнице, представляет угрозу жизни оппозиционера. Юлия Навальная направила письмо на имя президента России Владимира Путина с требованием позволить перевезти ее мужа в Берлин. Позже с аналогичным призывом выступил Евросоюз.

Вечером в пятницу представители омской больницы заявили, что позволят Навальному направиться на лечение в Германию.

Напомним, что Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо. Соратники политика и его личный врач считают, что Навального отравили. В больнице в Омске заявили об отсутствии следов яда в организме и назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом.

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