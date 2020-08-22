Эвакуацию Алексея Навального оплатила семья миллионеров и филантропов Зиминых

Эвакуацию Алексея Навального из Омска в берлинкую клинику Charité оплатил сын основателя «Вымпелкома», предприниматель и филантроп Борис Зимин, а также фонд семьи Зиминых. Об этом 22 августа сообщил соратник политика Леонид Волков.

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По словам Леонида Волкова, Борис Зимин и фонд его семьи оплатили рейс с реанимационным оборудованием и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос с транспортировкой Навального в Германию.

Сейчас Алексей находится в клинике Шарите, проводится комплексная программа исследований. О каких-либо результатах и... Publiée par Леонид Волков sur Samedi 22 août 2020

Борис Зимин — сын основателя компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина. Семья Зиминых одна их первых в новой России направила бо́льшую часть своего состояния на благотворительность, отмечает Znak.com.

В 2001 году Дмитрий Зимин создал фонд «Династия», который занимался поддержкой и развитием российской фундаментальной науки. Фонд прекратил свое существование в 2015 году после того, как власти России признали его «иностранным агентом». В 2008 году Дмитрий Зимин и фонд «Династия» основали литературную премию «Просветитель», которая существует и ныне. Как пишет РБК, с 2002 года и до своего закрытия «Династия» перечислила на научные и образовательные проекты более двух миллиардов рублей.

Зимин-младший давно живет в США. Его отец Дмитрий Зимин покинул Россию в 2015 году, после того, как фонд «Династия» объявили «иностранным агентом».

В 2018 году Борис Зимин рассказал изданию Znak.com, что лично поддерживает «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального с момента его основания. Тогда он также рассказал о поддержке «Медузы» на этапе стартапа, журнала The New Times и проекта «Редколлегия». По данным Znak.com, Зимины также поддерживают «Мемориал» и Сахаровский центр.

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