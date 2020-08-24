Австрия объявила о высылке российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило издание Kronen Zeitung.

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Этот случай — первый в истории дипломатических отношений двух стран. «Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря МИД Австрии Клаудии Тюрчер. Сообщается, что дипломат должен покинуть территорию Австрии до 1 сентября.

Личность российского дипломата не уточняется. По информации Kronen Zeitung, решение австрийских властей связано с тем, что его подозревают в промышленном шпионаже в IT-сфере. Предположительно, его сообщником был гражданин Австрии. Отмечается, что россиянина вызывали для дачи показаний по этому делу, однако он отказался, сославшись на дипломатический иммунитет.

В российском посольстве в Австрии решение выслать дипломата назвали «ущербным для конструктивных двусторонних отношений».

Российский МИД счел необоснованным решение Австрии выслать российского дипломата и прибегнул к зеркальному ответу. «Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат посольства Австрийской республики в Российской Федерации», — сообщили в МИДе. Посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера вызвали в ведомство, где ему выразили «решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны», указывает РИА-Новости.

Это не первый случай высылки российского дипломатического работника в последнее время. 11 августа Словакия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, которых подозревали в шпионской деятельности. 19 августа также на фоне шпионского скандала министерство иностранных дел Норвегии дало российскому дипломату 72 часа, чтобы покинуть страну.

17 августа появлялись сообщения о том, что в автомобиле помощника российского военного атташе в Гааге было обнаружено устройство слежения.

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