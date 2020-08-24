Власти Германии не исключают, что Алексей Навальный был отравлен

Власти Германии полагают, что российский оппозиционер Алексей Навальный с определенной долей вероятности был отравлен. С таким заявлением в понедельник, 24 августа, выступил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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Навальный был доставлен в берлинскую больницу Шарите 22 августа, к нему была приставлена полицейская охрана. «Поскольку с определенной вероятностью можно исходить из того, что это преднамеренное отравление, необходима охрана», — заявил 24 августа Зайберт. Он также добавил, что, «к сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев» отравления.

Представитель правительства также рассказал, что немецкие власти не делали Навальному официального приглашения на лечение, но, в виду состояния политика, поспособствовали его трансферу из омской больницы. Зайберт подчеркнул, что перелет был организован частными лицами. Ранее сообщалось, что перевозку Навального в Берлин оплатила семья филантропов Зиминых.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, он был доставлен в больницу в Омске. Соратники политика и его личный врач считают, что Навального отравили. В больнице в Омске заявляли об отсутствии следов яда в организме и назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом.

24 августа пресс-конференцию провели и главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский, и его заместитель Анатолий Калиниченко. Они рассказали, что Алексей Навальный поступил в токсикологическое отделение в состоянии комы неясного генеза, им удалось стабилизировать состояние пациента. Они также заявили, что не завершили диагностику, но исключили возможность отравления после того, как московская и томская лаборатории не выявили следов яда в анализах. По словам Мураховского и Калиниченко, они ни с кем не согласовывали стратегию оказания помощи оппозиционеру и лечили его так, как лечили бы любого другого пациента.

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