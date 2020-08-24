Врачи берлинской клиники выявили у Алексея Навального отравление

Алексея Навального доставили в берлинскую клинику в такой капсуле. Политик находится в коме

Врачи берлинской клиники Шарите установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте клиники в понедельник, 24 августа.

В заявлении говорится, что в организме пациента были обнаружены следы вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. О каком именно веществе идет речь, пока не установлено. Сообщается, что такой результат был получен по итогам нескольких исследований в независимых лабораториях.

Навальному назначили атропин. Он остается в коме, однако, как сообщают врачи, угрозы его жизни нет. При этом последствия болезни пока не определены. В заявлении отмечается, что они могут быть долгосрочными и особенно сказаться на работе нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) — класс химических веществ, замедляющих действие фермента ацетилхолинэстеразы, который служит для разрушения нейромедиатора ацетилхолина, вещества, отвечающего за передачу нервных импульсов. ИХЭ вызывают повышение уровня ацетилхолина и используются в качестве лекарственных средств, например, для терапии болезни Альцгеймера, которая связана с недостатком ацетилхолина.

В то же время, переизбыток ацетилхолина приводит к нарушению функций нервной системы и мозга. Как отмечает портал «Открытые медиа», к ингибиторам холинэстеразы относятся отравляющие вещества класса «Новичок».

2/4 ...physicians. Clinical findings indicate poisoning with a substance from the group of cholinesterase inhibitors. The specific substance involved remains unknown, and a further series of comprehensive testing has been initiated. The effect of the poison – namely, the... — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 24, 2020

4/4 ...long-term effects, particularly those affecting the nervous system, cannot be excluded. Press release: https://t.co/muFxuBBXVq — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 24, 2020

Ранее 24 августа официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии полагают, что Алексей Навальный с определенной долей вероятности был отравлен. В этот же день главврач омской больницы, где Навальному оказывали первую помощь, Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко в ходе пресс-конференции сказали, что исключили возможность отравления после того, как московская и томская лаборатории не выявили следов яда в анализах.

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