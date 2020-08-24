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Врачи берлинской клиники выявили у Алексея Навального отравление

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Алексея Навального доставили в берлинскую клинику в такой капсуле. Политик находится в коме
Алексея Навального доставили в берлинскую клинику в такой капсуле. Политик находится в коме REUTERS - CHRISTIAN MANG
RFI
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Врачи берлинской клиники Шарите установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте клиники в понедельник, 24 августа. 

В заявлении говорится, что в организме пациента были обнаружены следы вещества из группы ингибиторов холинэстеразы. О каком именно веществе идет речь, пока не установлено. Сообщается, что такой результат был получен по итогам нескольких исследований в независимых лабораториях.

Навальному назначили атропин. Он остается в коме, однако, как сообщают врачи, угрозы его жизни нет. При этом последствия болезни пока не определены. В заявлении отмечается, что они могут быть долгосрочными и особенно сказаться на работе нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) — класс химических веществ, замедляющих действие фермента ацетилхолинэстеразы, который служит для разрушения нейромедиатора ацетилхолина, вещества, отвечающего за передачу нервных импульсов. ИХЭ вызывают повышение уровня ацетилхолина и используются в качестве лекарственных средств, например, для терапии болезни Альцгеймера, которая связана с недостатком ацетилхолина.

В то же время, переизбыток ацетилхолина приводит к нарушению функций нервной системы и мозга. Как отмечает портал «Открытые медиа», к ингибиторам холинэстеразы относятся отравляющие вещества класса «Новичок».

Ранее 24 августа официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии полагают, что Алексей Навальный с определенной долей вероятности был отравлен. В этот же день главврач омской больницы, где Навальному оказывали первую помощь, Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко в ходе пресс-конференции сказали, что исключили возможность отравления после того, как московская и томская лаборатории не выявили следов яда в анализах.

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