Германия призвала власти России расследовать отравление Навального и наказать виновных

Правительство Германии обращается к российским властям с «настоятельным» призывом провести полное и прозрачное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального и «привлечь виновных к ответственности». С таким совместным заявлением в понедельник вечером, 24 августа, выступили канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас. Позже о необходимости немедленно начать независимое и полное расследование обстоятельств отравления Навального заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Реклама Читать далее

Заявление главы правительства Германии и министра иностранных дел было сделано вскоре после официального сообщения берлинской клиники Шарите о том, что Алексей Навальный, находящийся там на лечении, стал жертвой отравления.

Ссылаясь на предварительные выводы немецких врачей, Ангела Меркель и Хайко Маас заявили: «Учитывая заметную роль господина Навального в политической оппозиции в России, настоятельно призываем власти этой страны до конца расследовать это дело — (и сделать это в условиях) полной прозрачности. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности».

В заявлении также выражена надежда на скорейшее выздоровление Алексея Навального. «Наши наилучшие пожелания также его семье, которая проходит через тяжелое испытание», — говорится в заявлении.

***

Необходимость «незамедлительно» начать расследование отравления российского оппозиционера в специальном заявлении в понедельник подчеркнул верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. «Необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального», — заявил глава дипломатии ЕС, отметив, что «российский народ, как и международное сообщество требуют фактов» об отравлении оппозиционера

***

Ранее в понедельник врачи берлинской больницы Шарите сообщили, что результаты уже проведенных клинических исследований указывают на то, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. В сообщении говорится, что «клинические данные свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы». О каком именно веществе идет речь, пока не установлено. Для его определения проводится «дальнейший широкомасштабный анализ», — говорится в заявлении клиники.

***

Вслед за заявлениями берлинской больницы Шарите и правительства Германии в больнице скорой медицинской помощи №1 Омска, где первоначально был госпитализирован Навальный, вновь отвергли версию отравления, а также уточнили, что проведенные исследования на наличие в организме пациента ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат. «При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — результат отрицательный», — заявил «Интерфаксу» в понедельник вечером заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александр Сабаев.

Утром в понедельник главврач омской больницы Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко в ходе пресс-конференции сказали, что исключили возможность отравления после того, как московская и томская лаборатории не выявили в анализах Навального следов «химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться