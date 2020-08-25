В Кремле пока не видят причин для уголовного расследования случившегося с Навальным

Пока Кремль не видит оснований для проведения уголовного расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, 25 августа.

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Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо. Соратники политика и его личный врач считают, что Навального отравили. В больнице в Омске заявили об отсутствии следов ядов или токсинов в организме и назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом.

Навальный до сих пор находится в коме, специалисты берлинской клиники Шарите оказывают ему помощь и пытаются выяснить причины, по которому состояние политика ухудшилось.

По словам Дмитрия Пескова, чтобы инициировать расследование, следует установить, что именно стало причиной состояния Навального. «Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — приводит его слова ТАСС. Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что омские врачи, оказывавшие Навальному первую помощь, не нашли или не сумели обнаружить вещество, которым предположительно мог отравиться политик. «Может быть, его увидят немцы», — отметил он и добавил, что российская сторона будет признательна, если немецким специалистам удастся выявить вещество.

Дмитрий Песков также прокомментировал заявления представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. В понедельник, 24 августа, Зайберт заявил, что c определенной долей вероятности Алексей Навальный был отравлен. По мнению Пескова, Зайберт «должен был сказать, что также есть вероятность такого-то варианта, третьего и четвертого», а «говорить только об одном варианте — мы считаем это неверно на этой стадии».

24 августа на сайте клиники Шарите было опубликовано заявление о состоянии Алексея Навального. В нем говорится, что «клинические данные свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы». О каком именно веществе идет речь, пока не установлено. Для его определения проводится «дальнейший широкомасштабный анализ». Отмечается, что действие подобных токсинов было многократно подтверждено исследованиями в независимых лабораториях.

Навальному в качестве антидота назначили атропин. Он остается в состоянии «искусственной комы», однако, как сообщают врачи, угрозы его жизни нет. При этом последствия болезни пока не определены. В заявлении отмечается, что они могут быть долгосрочными и особенно сказаться на работе нервной системы.

Ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) — класс химических веществ, замедляющих действие фермента ацетилхолинэстеразы, который служит для разрушения нейромедиатора ацетилхолина, вещества, отвечающего за передачу нервных импульсов. ИХЭ вызывают повышение уровня ацетилхолина и используются в качестве лекарственных средств, например, для терапии болезни Альцгеймера, которая связана с недостатком ацетилхолина, или болезней нервной системы, а также при анестезии. Также к группе этих веществ принадлежат некоторые пестициды и боевые отравляющие вещества (в т.ч. зарин, VX и «Новичок»).

Правительство Германии обратилось к российским властям с «настоятельным» призывом провести полное и прозрачное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального и «привлечь виновных к ответственности». С таким совместным заявлением вечером 24 августа выступили канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас. Позже о необходимости немедленно начать независимое и полное расследование обстоятельств отравления Навального заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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