Франция призвала власти России расследовать «преступный акт» в отношении Алексея Навального

Министерство иностранных дел Франции выпустило во вторник, 25 августа, официальное заявление, в котором выразило серьезную обеспокоенность «преступным актом», жертвой которого стал российский оппозиционер Алексей Навальный. Французское дипведомство считает необходимым проведение «быстрого и прозрачного» расследования обстоятельств случившегося, с тем чтобы виновные были установлены и предстали перед судом

Реклама Читать далее

«Франция выражает серьезную обеспокоенность в связи с преступным актом, совершенным в отношении значительного деятеля российской политической жизни», — заявило французское дипломатическое ведомство, которое призвало российские власти провести «быстрое и прозрачное расследование» случившегося с политиком, с тем чтобы «установить обстоятельства, в которых был совершен этот (преступный) акт». В заявлении говорится, что виновные должны быть установлены и должны предстать перед судом. Также в документе отмечается, что Франция «в этих сложных обстоятельствах» готова оказать поддержку Навальному и его близким.

В понедельник, 24 августа, правительство Германии обратилось к российским властям с «настоятельным» призывом провести полное и прозрачное расследование отравления Навального и «привлечь виновных к ответственности». Позже о необходимости немедленно начать независимое и полное расследование заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Кремле во вторник, 25 августа, заявили, что пока нет оснований для проведения уголовного расследования случившегося с Алексеем Навальным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чтобы инициировать расследование, следует установить, что Навальный стал жертвой отравления, и определить вещество, ставшее причиной его состояния.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо. Соратники политика и его личный врач считают, что Навального отравили. В больнице в Омске заявили об отсутствии следов ядов или токсинов в организме и назвали нарушение обмена веществ основным диагнозом. Затем оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Шарите, врачи которой сообщили, что «клинические данные свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы». О каком именно веществе идет речь, пока не установлено.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться