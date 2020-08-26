МИД РФ: США пригрозили Москве жестким ответом по «инциденту с Навальным»

Заместитель Госсекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву во вторник, 25 августа, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждался «широкий круг вопросов регионального и двустороннего порядка», сообщает Госдепартамент США. В заявлении МИД РФ говорится, что в ходе переговоров с Лавровым Биган пригрозил, что в случае, если отравление А. Навального подтвердится, США примут меры, «на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

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По итогам российско-американских консультаций пресс-служба Госдепартамента США пока ограничилась кратким сообщением о том, что в Москве Стивен Биган обсуждал «широкий круг вопросов».

МИД России опубликовал пространное заявление, в котором, в частности, утверждается, что Биган пригрозил жестким ответом со стороны США в случае, если подтвердится информация о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Согласно этому источнику, «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году». При этом, согласно заявлению российской стороны, в Вашингтоне пока говорят о произошедшем с Навальным как об «инциденте».

25 августа США впервые официально отреагировали на «инцидент» с Алексеем Навальным, который был срочно госпитализирован с симптомами отравления в Омске 20 августа. Выразив глубокую обеспокоенность сообщениями об отравлении в России Алексея Навального, госсекретарь Майк Помпео написал в Твиттере, что если эта информация подтвердится, США поддержат призыв ЕС к проведению тщательного расследования.

24 августа врачи берлинской клиники Charité, куда был переправлен Навальный, объявили, что по итогам комплексного обследования они пришли к выводу, что политик был отравлен.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетил Москву в рамках европейского турне, в ходе которого он также посетил Литву, где встречался с политическим оппонентом президента Беларуси Светланой Тихановской. После Москвы он посетит Украину, а затем ожидается в Австрии, где запланированы его переговоры в ОБСЕ.

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