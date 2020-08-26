США внесли в черный список три НИИ Минобороны РФ

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США подготовило новый список предприятий, которые «действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов». В список из 60 организаций вошли пять российских НИИ, работающих в химической отрасли.

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Министерство торговли США внесло в санкционный список 60 организаций из России, Китая и Гонконга, Франции, Индонезии, Малайзии, Омана, Пакистана, Швейцарии, ОАЭ и других стран. Деятельность этих организаций власти США считают противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики.

Соответствующее уведомление было размещено в среду в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США, сообщает ТАСС.

В список попали пять научно-исследовательских организаций министерства обороны России. Это 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны (33-й ЦНИИИ) в Шиханах, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны (48-й ЦНИИ) в Кирове и два его филиала, 48-й НИИ в Сергиевом Поседе и 48-й НИИ в Екатеринбурге, а также московский Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

«Есть разумные основания полагать, — говорится в документе, — что 33-й ЦНИИ является объектом министерства обороны России, связанным с российской программой химического оружия и полигоном для испытаний химического оружия». Также с программой химического оружия в американском ведомстве связывают ГосНИИОХТ, а 48-й ЦНИИИ и 48-е НИИ в Сергиевом Посаде и Екатеринбурге — «с российской программой биологических вооружений».

Издание «Коммерсантъ» поясняет сферы деятельности трех организаций. Так, основанный в 1924 году «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) в советское время занимался разработкой и производством химического оружия. В настоящее время он является основным разработчиком технологий уничтожения отравляющих веществ. В 2018 году британская пресса писала, что в одном из филиалов ГосНИИОХТ был произведен яд «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Речь идет о лаборатории в городе Шиханы (Саратовская область).

Существующий с 1928 года 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны РФ является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты. Институт располагает не имеющей аналогов в России испытательной базой, которая позволяет испытывать новые образцы вооружения и средства РХБ-защиты, а также военной техники и экипировки, пишет «Коммерсантъ».

48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны является головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России. Основная деятельность института направлена на разработку средств медицинской защиты армии и населения от особо опасных инфекций. Также институт выпускает и реализует медицинские иммунобиологические препараты для профилактики, диагностики и лечения особо опасных инфекций. В мае 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что в этом НИИ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывается вакцина от COVID-19.

На практике нынешние решения администрации США означают ужесточение правил американского экспортного контроля в отношении включенных в черный список, уточняет ТАСС. Речь идет фактически о запрете на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.

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