Ядовитая атмосфера «путинизма»: французские СМИ — об отравлении Навального

Le Monde напоминает: После убийства Бориса Немцова стали распространяться «утечки» о том, что Путин «шокирован». Тем не менее, правосудие не пошло дальше выявления исполнителей... В случае с Навальным даже расследование не начали.

Французские СМИ цитируют высказывания Кремля об отравлении Алексея Навального, но ни одно серьезное издание не находит кремлевские доводы убедительными. Общий тон публикаций: если даже не лично Путин распорядился провести «операцию», это не снимает с него ответственности: и потому что, отравление могли совершить его «приближенные», и потому что именно при нем упрочена система, в которой безнаказанные «устранения» политических противников и журналистов стали обязательным элементом «диалога» с несогласными.

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«Политическое насилие, безнаказанность, отсутствие правосудия… Что дело Навального сообщает о системе Путина», — с таким заголовком вышла колонка, которую написал Бенуа Виткин, журналист Le Monde, известный во Франции специалист по вопросам освещения российской действительности.

Виткин подчеркивает: «Политическое насилие неотделимо от путинской системы». А главный «пособник» отравления Навального (вне зависимости от того, кто именно отдал распоряжение) — безнаказанность.

При ее постоянном содействии за двадцать лет путинского правления ни одно политическое убийство не было раскрыто по-настоящему: заказчик всегда «неизвестен». Почему? «Для тех, у кого хорошие связи, использование смертоносного насилия фактически легализовано».

Виткин напоминает: после убийства Бориса Немцова стали распространяться «утечки» из Кремля о том, что Путин «шокирован». «Тем не менее, российское правосудие не пошло дальше выявления нескольких исполнителей, которые приехали из Чечни, и не расследовало вопрос причастности» руководства этой республики. «В случае с Навальным Следственный комитет, в который заявление поступило 20 августа первые же часы, даже не начал расследование», — подчеркивает Le Monde.

В путинской России «безнаказанность — это больше, чем политическое решение, это принцип действия». Еще один принцип — «своих» не сдавать. Он был применен в таких разных случаях как отравление Александра Литвиненко в 2007-м (когда в ответ на обвинения британских властей Кремль «подарил депутатское кресло шефу «диверсионной группы») и полное прикрытие тех, кто может быть причастен к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009-м (даже после введения санкционных «списков Магнитского» в западных странах).

Путинское правление привело к абсолютной брутализации политической жизни в России: начиная c телевизора, где «разоблачают врагов и предателей» (Алексея Навального пропагандисты в эти списки, безусловно, зачисляли) и заканчивая «практическими» «методами воздействия»… «Слежка и преследования, которым он (Навальный) подвергался, убедительно говорят о его значимости», — пишет Виткин.

И напоминает, что в последние годы «путинизм изобрел еще один метод использования насилия», передав его на «аутсорсинг» формально «частным исполнителям».

«В обмен на свою лояльность и полезность» подобные «частные акторы» «могут свободно сводить свои собственные счеты или по-своему интерпретировать волю вождя». «Ряд наблюдателей напоминают, что, разоблачая коррупцию элит, Алексей Навальный нажил себе длинный список личных врагов». «Среди них — некоторые из этих людей» («олигархов насилия»). И самый известный из них — Евгений Пригожин, которого называют причастным и к «фабрике троллей» и к «ЧВК «Вагнера», и «чье имя уже упоминалось в связи с отравлением супруга близкой соратницы Навального» (речь о муже Любови Соболь — Прим. RFI).

Впрочем, кто бы ни был причастен к отравлению Навального, «это никак не снимает ответственности с Владимира Путина», ведь именно он олицетворяет эту систему, подчеркивает журналист Le Monde.

«Владимир Путин не сам подливал отравляющее вещество в чай Алексею Навальному. И, вероятно, даже никогда напрямую не давал приказа это делать. Нет необходимости: система работает на автопилоте, — пишет Паскаль Коки, обозреватель региональной газеты Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA). — Владимир Путин не подливал вещество или даже не отдавал приказа, но бывший агент КГБ создал все условия для того, чтобы кто-то чувствовал себя вправе это делать. И был уверен в своей полной безнаказанности».

«Владимир Путин не сам подливал отравляющее вещество в чай Алексею Навальному. И, вероятно, даже никогда напрямую не давал приказа это делать. Нет необходимости: система работает на автопилоте», — пишет DNA. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

«За 20 лет путинской России убийства, беззаконные посадки и задержания оппозиционеров и журналистов участились. И отравление стало фирменной маркой (репрессивного аппарата государства, когда речь идет о „наказании“ политических противников)». «Яд — особенно грозное средство устрашения», — пишет DNA, подчеркивая еще и символическое значение этих «спецопераций» и перечисляя — не в хронологическом порядке, и далеко не все фамилии людей, против которых он применялся: «Как и бывший агент Александр Литвиненко, как и финансист Александр Перепеличный, как и активист Петр Верзилов, как и журналистка Анна Политковская, (которая тогда выживет, но будет убита позднее), как и многие другие — Алексей Навальный был отравлен для назидания».

«Послание адресуется всем оппозиционерам в России и перебежчикам, где бы они ни находились. Оно предельно прозрачное: никто не находится в безопасности», — пишет Паскаль Коки и уверяет, что «протесты Запада ни к чему здесь не приведут».

«За массивными красными стенами Кремля есть только одно имя, которое нельзя произносить. Это имя Алексея Навального, самого серьезного противника Владимира Путина. Так что это, в общем, вполне логично, что российский президент является первым подозреваемым (…). В вопросах жестокости Владимир Путин убедительно доказал свою состоятельность», — пишет журнал L’Obs, напоминая, что российские спецслужбы обладают полным «токсическим арсеналом», который начал создаваться еще в 1921-м, при Ленине, когда была создана специальная лаборатория для этих целей.

О страшной «преемственности» говорится и в статье Бенуа Виткина.

Он подчеркивает: «Причины этой жестокости, этой банализации насилия не только в оппортунизме. Они также уходят корнями в историю тех, кто управляет государством, объединившись вокруг бывшего офицера КГБ Владимира Путина». «Травматизм политического насилия, совершенного в советскую эпоху, до сих пор не осознан и не проработан в России; а теперь его еще и все чаще и чаще оправдывают, преуменьшают».

Вдобавок к «методам» советских спецслужбистов, люди, находящиеся сейчас у власти, привнесли в систему управления мафиозные порядки, усвоенные в 90-х.

И есть большая опасность того, что «традиция» политических «ликвидаций» останется и после ухода Путина, подчеркивает журналист Le Monde: «Можно с большой вероятностью предсказать, что политическое насилие, в установлении которого в государственных делах он (Путин) поучаствовал, его переживет. И избавление от этой раковой опухоли, которая проросла столь глубоко, однажды станет жизненно важным делом» (для страны).

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