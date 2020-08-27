МВД: В России полиция ведет проверку в связи с госпитализацией Навального

В МВД заявили, что в России ведется доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального

Полицейские ведут доследственную проверку в связи с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщают 27 августа российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

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Сообщается, что проверку инициировала 20 августа Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В МВД рассказали, что полиция осмотрела гостиничный номер, в котором остановился Навальный и участник местности по маршруту его передвижения. «Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований. (…) На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

25 августа в Кремле заявляли, что пока не видят поводов для расследования причин госпитализации Алексея Навального. «Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Специалисты немецкой университетской клиники Charité, куда Навального доставили из Омска, пришли к выводу, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Алексей Навальный все еще находится в коме.

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