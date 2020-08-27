Путин: Россия сформировала для Беларуси резерв из силовиков

По просьбе Александра Лукашенко Россия сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов». Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ВГТРК.

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У России есть обязательства перед Беларусью в сфере безопасности в рамках ОДКБ и союзного государства , и Александр Лукашенко поставил этот вопрос, сказал Владимир Путин.

«Александр Григорьевич (Лукашенко) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — заявил Путин.

По словам Путина, резерв из российских силовиков не будет задействован, пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами» «не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватить административные здания и так далее».

По словам Путина, в разговоре с Лукашенко они пришли к выводу, что необходимости в задействовании российских силовиков в Беларуси пока нет.

Путин также подчеркнул, что исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решены мирным путем. При этом Путин выразил мнение, что белорусские силовики «ведут себя достаточно сдержанно».

«Нам, безусловно, небезразлично, что там (в Беларуси) происходит. Это очень близкая, может, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном — в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности», — добавил президент России.

Путин также высказался о задержании в Беларуси перед выборами более 30 граждан России, которых власти Беларуси назвали бойцами ЧВК «Вагнер». По словам Путина, это операция украинских и американских спецслужб, а россиян вывезли по поддельным документам.

Российские агентства напоминают, что Путин и Лукашенко после начала масштабных протестных акций в Беларуси созванивались уже четыре раза. Кроме того, Путин обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Ранее Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах.

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