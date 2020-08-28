В берлинской клинике «Шарите» сообщили о состоянии здоровья Навального

«Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для жизни нет», — говорится в заявлении клиники.

Берлинская клиника «Шарите», где c 22 августа на лечении находится политик Алексей Навальный, выпустила новый пресс-релиз о состоянии его здоровья. Документ опубликован на сайте клиники.

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Как отмечается в документе, Алексей Навальный по-прежнему находится в медицинской коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы постепенно исчезают.

«Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для жизни нет, — говорится в заявлении клиники. — Однако из-за серьезности отравления пациента еще слишком рано оценивать возможные долгосрочные последствия».

Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной, отметили в «Шарите».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подчеркнула, что «прогнозов врачи по-прежнему не дают».

Последние новости о состоянии Алексея: симптомы отравления уменьшаются, но прогнозов врачи не дают https://t.co/JTVexHBnEb — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 28, 2020

Как пишет Spiegel, специалисты из «Шарите» обратились за консультациями в британскую правительственную лабораторию Porton Down, которая выявила яд «Новичок» в организме Сергея и Юлии Скрипалей, а также в занимающуюся проблемами токсикологии лабораторию вооруженных сил Германии.

24 августа врачи берлинской клиники сообщили, что Алексей Навальный был отравлен ингибиторами холинэстеразы. К этой группе веществ относится «Новичок», которым были отравлены в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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