Москва вышлет советника посольства Норвегии в ответ на высылку российского дипломата.

Москва вышлет одного из советников посольства Норвегии в России. Он объявлен персоной нон-грата. У дипломата есть три дня, чтобы покинуть страну. Об этом сообщается 28 августа на сайте МИД РФ.

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Такое решение Москва приняла в ответ на высылку из Норвегии российского дипломата. Его имя официально не называется, но, как сообщало норвежское издание Verdens Gang, речь идет о заместителе торгового представителя России в Осло Александре Стекольщикове. Как утверждает издание, именно со Стекольщиковым встречался норвежец, которого обвинили в шпионаже в пользу России.

28 августа посол Норвегии в России был вызван в МИД РФ, где ему было объявлено о высылке сотрудника посольства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, речь идет о Яне Флэте, советнике посольства России в РФ.

В МИД Норвегии РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата «совершенно необоснованной», так как он «не нарушал никаких правил».

В МИД РФ, в свою очередь, указали, что решение о высылке дипломата было принято «в связи с недружественной акцией» норвежских властей.

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