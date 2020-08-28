На подростка из Читы завели уголовное дело за прикуривание от свечи в храме

В Забайкальском крае завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих на 18-летнего молодого человека (имя не называется), который прикурил от свечи в православном храме. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает региональное управление СК.

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«По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в одном из православных храмов Читы, демонстративно прикурил сигарету о зажжённую свечу, стоящую на алтаре. Свои действия подозреваемый заснял на видео, а затем опубликовал видеозапись в одной из социальных сетей», — говорится на сайте забайкальского СК.

Ведомство возбудило дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих в местах для религиозных обрядов и церемоний). По этой статье предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Ролик, на котором подросток прикуривает от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери, 27 июля опубликовал портал Чита.ру. На видеозаписи видно, как молодой человек заходит в храм, крестится у иконы, оборачивается проверить нет ли кого-то рядом, а затем прикуривает от свечи у алтаря. Видео снимает другой молодой человек, который перед входом в собор говорит, что это будет «преступлением года». По данным Чита.ру, видео сначала появилось в тиктоке, а затем был опубликовано на нескольких страницах в инстаграме.

В тот же день руководитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку информации СМИ о прикурившем от свечи в храме. Проверку начала и полиция.

Подросток извинился, РПЦ просит проявить милосердие

Сам подросток опубликовал в инстаграме извинения. Он попросил прощения у всех, кого задел его ролик, и выразил готовность извиниться перед каждым, кто попросит его об этом в direct инстаграма. Он сказал, что сделал это «даже не ради хайпа», а «по своей глупости, тупости». По словам молодого человека, он не знал о существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. А также сообщил об угрозах в своей адрес.

Читинская епархия просит следствие проявить милосердие к подростку. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий (Виталий Елисеев) готовит такое ходатайство к следствию. «Я встречался как с ним самим, так и с его опекунами. Молодой человек выразил искреннее сожаление о своем поступке и, более того, в прошлое воскресенье, 23 августа, попросил прощения у прихожан собора», — сказал митрополит.

Как часто в России судят за «оскорбление чувств верующих»?

Поправки в статью 148 УК РФ внесли летом 2013 года на фоне дела о панк-молебне Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Статью переименовали. Раньше она называлась «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий» и, по данным «Агоры», ни разу не применялась. В 2013 году статья стала называться «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ее дополнили двумя пунктами: о публичный действиях, оскорбляющих чувства верующих, и о таких же действиях в местах для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Максимальное наказание по второму пункту — три года лишения свободы (его вменяют подростку из Читы).

В мае 2019 года Международная Агора опубликовала доклад о применении в России обновленной 148-й статьи. По данным Судебного департамента при Верховном суде, с 2014 года по конец 2018 года в России вынесли 27 приговоров за «оскорбление чувств верующих». «Агоре» удалось отследить 19 дел, часть из которых была прекращена по разным обстоятельствам. Большинство из них (17 дел) касались публикаций в интернете, столько же дел (17) касались «оскорбления чувств» приверженцев христианства. «Оскорбление чувств христиан, как правило, включало в себя критические высказывания о представителях Русской православной церкви», — отмечает «Агора».

Во всех известных случаях обвинение сводилось к неуважительному или просто неканоническому обращению с религиозной атрибутикой или символами. Следствие и суд оперировали такими терминами как «глумление над святыней», «кощунство», «святотатство». Иными словами, обвинение сводилось к богохульству, подчеркивает «Агора». Согласно общепризнанным принципам международного права, богохульство не должно рассматриваться как преступление или правонарушение.

Самым громким стало дело видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, который опубликовал на своей странице в ютьюбе ролик, где он играет в Pokemon GO в Храме на Крови (построен в Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, где в июле 1918 года была расстреляна царская семья). В итоге Соколовскому вменили и другие эпизоды по статьям 148 и 282 УК («Возбуждение ненависти»). С учетом смягчения приговора в апелляции блогера приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно.

Либерализация?

В докладе «Агоры» говорится, что за все время существования новой редакции статьи 148 УК по ней, судя по всему, ни разу никого не приговорили к реальному лишению свободы. Самое частое наказание — обязательные работы. Напомним, участниц Pussy Riot судили по другой, более тяжкой статье (ч.2. ст. 213) — о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти группой лиц по предварительному сговору.

Автор исследования, юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов пришел к выводу, что «худший прогноз не оправдался»: статья об оскорблении чувств верующих не стала в России инструментом массовых репрессий. Более того, по мнению юриста, введение в УК новой 148-й статьи и вовсе стоит рассматривать как «либерализацию по-русски».

В интервью RFI Дамир Гайнутдинов отмечает, что до появления отредактированной 148-й статьи в подобных случаях применяли более тяжкие 282-ю и 213-ю статьи (возбуждение вражды и хулиганство по мотивам религиозной ненависти). По его словам, к статье об «оскорблении чувств верующих» в России было приковано особое внимание, когда ее только приняли. Но она «не особо пошла»: как видно из статистики, ежегодно по ней выносят только несколько приговоров — и ни одного реального срока. При этом юрист не исключает, что 148-я статья может просуществовать еще долго и вполне может быть ужесточена.

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