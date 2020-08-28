Опрос «Левада-центра»: 29% связывают преследования Сафронова, Голунова и Дмитриева с их работой

Специалисты «Левада-центра» выяснили уровень информированности россиян о резонансных судебных делах в отношении журналистов Ивана Сафронова, Ивана Голунова и историка Юрия Дмитриева. Результаты исследования были опубликованы в пятницу, 28 августа.

Реклама Читать далее

Исследование, проведенное «Левада-центром», показало, что 40% опрошенным известно о деле журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Причем 4% из 40 внимательно следят за развитием дела.

Об обвинении журналиста «Медузы» Ивана Голунова в хранении наркотиков весной 2019 года известно 32% опрошенных, 7% из которых внимательно следили за этим событием. Наконец, о процессе над историком Юрием Дмитриевым, обвинявшимся в насилии в отношении своей приемной дочери, вспомнили 20% опрошенных — 3% внимательно следили за делом, остальные «что-то слышали».

29% из всех опрошенных считают, что Сафронова, Голунова и Дмитриева преследуют или преследовали «за их профессиональную деятельность, которая противоречит интересам людей во власти». Из тех, кто внимательно следил или продолжает следить за этими резонансными делами, такого мнения придерживаются 60%, и лишь 29% считают, что они действительно нарушили закон.

Напомним, в июне 2019 и журналиста Ивана Голунова сняли все обвинения, а в отношении сотрудников полиции из отдела по борьбе с распространением наркотиков завели дела.

Историка и главу карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева 22 июня 2020 года приговорили к трем с половиной годам колонии по статье о сексуальном насилии. К моменту вынесения приговора историк уже провел в СИЗО более трех лет. С учетом этого срока, он должен выйти на свободу в ноябре.

Обвинения бывшему журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявили в июле 2020 года. По версии ФСБ, Сафронов в 2017 году передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России с африканскими странами и российских силах на Ближнем Востоке чешской разведке, действовавшей в интересах американских спецслужб. Экс-журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Иван Сафронов отрицает вину и связывает свое задержание с журналистской деятельностью.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться