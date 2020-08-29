Курс вернется к 70 за доллар: западные эксперты переоценили рубль

Агентство Bloomberg, со ссылкой на западных экономических аналитиков, спрогнозировало, что после трех месяцев падения российский рубль должен «отыграть» потерянное и вернуться к «майским значениям» (в районе 70 за доллар). Эксперты указывают на то, что сейчас рубль недооценен.

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Bloomberg ссылается на оценки аналитиков Citigroup и Sova Capital, которые отмечают, что в последние три месяца рубль показал одну из худших динамик среди валют развивающихся стран, несмотря на то что цены на нефть в тот же период выросли почти на 30%. Поэтому аналитики считают, что рубль «фундаментально недооценен».

Кроме того, российскую валюту ослабляют опасения в связи с санкциями, которые могут быть введены в случае вмешательства Москвы в события в Беларуси. Поводом для санкций может стать и отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

При этом опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что опасения по поводу новых санкций «не оправданы». В частности, эксперт Schroder Investment Джеймс Баррино отметил, что «прямое вмешательство» Москвы в события в Беларуси «маловероятно», а санкции не стоят на повестке дня в США во время избирательной гонки.

«Какое бы российское влияние ни оказывалось в Беларуси, оно, скорее всего, будет идти за кулисами и вряд ли послужит причиной санкций», — приводит слова эксперта РБК. С Баррино согласился аналитик Дэмиен Буше из Finisterre Capital.

Впрочем, время, когда рубль вернется к майским значениям (примерно 70 за доллар), аналитики не называют, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что 26 августа курс доллара превысил 76 руб. за доллар, что стало максимальным значением с 22 апреля, а евро торговался за 89,6 руб., и это было худшее значение для российской валюты с февраля 2016 года.

РБК также ссылается на мнение российских аналитиков, которые тоже полагают, что рубли должен «отыграть» падение, но дают более скромные прогнозы. По их мнению, потенциал роста российской валюты будет ограничен отметками 74,5 и 88,3 руб. по отношению к доллару и евро соответственно.

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