Навального снова подняли на щит: в Хабаровске протестовали 50-й день подряд

29 августа в городе Хабаровске прошел очередной, 50-й подряд, день протестов, вызванных арестом губернатора. На нынешнем протестном шествии было много лозунгов и плакатов в связи с отравлением политика Алексея Навального, отмечает znak.com.

Реклама Читать далее

Как сообщает РБК, протестующие собрались около полудня по местному времени (5:00 МСК) на площади Ленина и начали шествие по центральным улицам города.

У людей, как и в минувшую субботу, было много плакатов, связанных с реакцией на отравление оппозиционного политика Алексея Навального: «Хватит травить людей», «Знает правитель, кто отравитель», «Здоровья Алексею Навальному».

В Хабаровске продолжают идти протестные шествия. Сегодня демонстранты вышли в том числе с плакатами об отравлении Алексея Навального.https://t.co/h0KkC114gZ — Znak.com (@znak_com) August 29, 2020

Как пишет «Новая газета», в сегодняшней акции приняли участие «несколько тысяч» человек, а мэрия Хабаровска заявилао 1,2 тыс. протестующих, объявив, что «очередная несанкционированная акция в Хабаровске вновь показала спад активности».

Тем не менее, это восьмая протестная суббота подряд, а всего акции протеста в городе длятся уже 50 дней. Они начались 11 июля в ответ на задержание (9 июля) губернатора Хабаровского края, представителя партии ЛДПР Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств в середине 2000-х годов. Господин Фургал вину не признает.

Тем не менее, вскоре после его ареста президент Владимир Путин уволил губернатора Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона Михаила Дегтярева, другого представителя ЛДПР. Однако протесты продолжились, хабаровчане по-прежнему требуют, чтобы суд над Фургалом был «открытым и справедливым» и проходил в регионе, а не в Москве.

На акции в поддержку протестующих хабаровчан выходят жители других российских городов, отмечает «Новая газета».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться