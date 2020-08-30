Фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили возле его дома

Егор Жуков на свободе после приговора к условному сроку 6 декабря 2019.

На фигуранта «московского дела», блогера Егора Жукова напали неизвестные возле его дома в Москве. Об этом сообщает вечером 30 августа «Команда Жукова».

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По словам очевидцев, на Жукова напали двое «титушек», которые скрылись на самокатах, сообщили его соратники. «Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи. Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем», — рассказал пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков.

Ранее 30 августа Егор Жуков сообщил, что его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики сразу после зачисления и заключения договора. Как утверждает сам блогер, сотрудница приемной комиссии НИУ ВШЭ написала ему на условиях анонимности, что договор расторгли «по указке сверху». ВШЭ объяснила, что профиль «Искусство кино», на который зачислили блогера, был закрыт.

24 июля на Егора Жукова уже нападали неизвестные возле его дома. Тогда блогер успел скрыться и не получил серьезных травм.

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