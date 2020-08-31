Главы МИД России и Беларуси встретятся 2 сентября в Москве

Министры иностранных дел России и Беларуси встретятся в среду, 2 сентября. Об этом в понедельник, 31 августа, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ожидается, что Сергей Лавров встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве. Эту информацию подтвердил официальный представитель белорусского министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Ранее 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проанонсировал встречу президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Песков заявил, что она может состояться в течение двух недель.

Также 31 августа портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси сообщил, что Александр Лукашенко поручил главе Верховного Суда Валентину Сукало подключиться к работе по изменению Конституции. Лукашенко заявил, что в Беларуси «несколько авторитарная система устройства общественной жизни» и стоит «сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко».

В Кремле в свою очередь отметили, что тоже готовы поделиться опытом в подготовки поправок в Конституцию, если Минск обратится с такой просьбой к Москве.

Ранее 31 августа стало известно о том, что Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против руководителей Беларуси, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации результатов выборов президента.

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