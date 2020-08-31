Москва вышлет трех сотрудников посольства Словакии в ответ на высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел России заявило о высылке трех словацких дипломатов. Об этом стало известно в понедельник, 31 августа.

Министерство иностранных дел России заявило о высылке трех словацких дипломатов. Об этом стало известно в понедельник, 31 августа.

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Сообщается, что посол Словакии в России Петер Припутен был вызван в МИД. «Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Таким образом российский МИД зеркально ответил на высылку из Братиславы трех сотрудников посольства Словакии в Москве. «Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — отметили в МИДе.

Напомним, 11 августа пресс-секретарь посольства России в Словакии Владислав Куликов сообщил, что три российских дипломата покинули страну. Решение о высылке властями Словакии было принято из-за подозрений в шпионаже.

По информации агентства Bloomberg, возможной причиной высылки могло стать подозрение в шпионаже. Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что было констатировано злоупотребление словацкими визами для совершения преступлений на территории Германии. Портал Aktuality сообщил, что в Братиславе высланных дипломатов также подозревают в причастности к убийству Зелимхана Хангошвили в Берлине.

28 августа МИД также объявил персоной нон грата одного из советников посольства Норвегии в России. Такое решение Москва приняла в ответ на высылку из Норвегии российского дипломата. Его имя официально не называется, но, как сообщало норвежское издание Verdens Gang, речь идет о заместителе торгового представителя России в Осло Александре Стекольщикове. Как утверждает издание, именно со Стекольщиковым встречался норвежец, которого обвинили в шпионаже в пользу России. В МИД РФ, в свою очередь, указали, что решение о высылке дипломата было принято «в связи с недружественной акцией» норвежских властей.

24 августа из-за подозрений в шпионаже Австрия также выслала российского дипломата — впервые в истории дипломатических отношений двух стран.

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