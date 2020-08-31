COVID-19: российский Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

Во Франции 1 сентября ношение масок станет обязательным для школьников начиная с 11 лет

Минздрав России порекомендовал родителям школьников на своем примере показывать, как осуществлять профилактику заражения COVID-19. Рекомендации были опубликованы на сайте ведомства в понедельник, 31 августа, в преддверии начала нового учебного года.

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В российском Минздраве отмечают, что родителям следует в доступной форме рассказать ребенку о том, чем опасна коронавирусная инфекция, и объяснить, как важно соблюдать профилактические меры. Кроме того, родителям школьников следует «на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам (ношение маски и перчаток, тщательное мытье рук, минимизация физических контактов и посещения мест массового скопления людей, соблюдение социального дистанцирования)» и проверять, соблюдает ли их ребенок правила личной гигиены. Кроме того, родителям рекомендуется изучить симптомы COVID-19 и поддерживать контакт с врачом в случае необходимости.

Наконец, в рекомендациях Минздрава говорится и о других угрозах здоровью школьников — о заболеваниях глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, а также эндокринной системы. В ведомстве напомнили о важности правильной организации рабочего времени и места ребенка, регулярной гимнастики для глаз, зарядки и сбалансированного питания.

О том, что учебный год в России начнется 1 сентября, заявил президент страны Владимир Путин. При этом он отметил важность соблюдения предписаний врачей и сотрудников санитарных ведомств. В министерстве просвещения также заявляли о том, что учителя должны будут носить защитные маски.

За прошедшие сутки в России выявили еще 4993 случая заражения COVID-19. Такие данные сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса. 83 человека скончались от последствий заражения, за все время наблюдения жертвами коронавируса в России стали 17 176 человек. Всего за время пандемии было зарегистрировано 995 319 случаев инфицирования, 809 387 пациентов выздоровели.

Во Франции

В особых санитарных условиях начнут учебный год и французские школьники. В министерстве образования страны заявили, что в первые дни нового учебного года родители учеников начальных классов смогут провожать детей в школу. Также родителям не следует отправлять ребенка в школу, если у него поднялась температура или наблюдаются другие симптомы возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер уточнил, что все — без исключения — взрослые работники школ будут обязаны носить маски. Для учеников ношение масок становится обязательным в средней школе (коллеж — от 11/12 до 14/15 лет) и старших классах (лицей). Без масок в школу пойдут ученики начальных классов.

В интервью France Inter премьер-министр Жан Кастекс поставил точку в полемике по вопросу о том, кто будет оплачивать защитные маски, обязательные для учеников средней школы и старших классов. Оппозиция, профсоюзы, родительские организации требовали от правительства предоставить всем школьникам бесплатные маски за счет госбюджета. Кастекс отклонил это требование, напомнив, что власти обеспечивают бесплатными масками лишь самые малоимущие семьи.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 во Франции заразились 315 813 человек, 30 611 скончались от последствий заражения.

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