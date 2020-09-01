Количество случаев заражения COVID-19 в России превысило 1 миллион

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии во всем мире выявлено 25 500 870 случаев заражения.

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило 1 миллион. Такие данные опубликовал во вторник, 1 сентября, оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

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По подсчетам штаба, за все время пандемии в стране были зарегистрированы 1 млн 48 случаев инфицирования. От последствий заражения скончались 17 299 человек.

В штабе также сообщают, что за прошедшие сутки было выявлено еще 4729 случаев COVID-19. 641 из них — в Москве, 185 — в Санкт-Петербурге, 156 — в Московской области. Также зафиксированы новые случаи в Ставропольском крае, Ростовской и Нижегородской областях.

За прошедшие 24 часа от последствий инфицирования умерли еще 123 человека. 6318 пациентов выздоровели.

По данным специалистов университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса во всем мире выявлено 25 500 870 случаев заражения. Больше всего эпизодов зафиксировано в США, Бразилии и Индии, Россия находится на четвертом месте.

Во всем мире пандемия унесла жизни 850 762 человек.

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