Началась трехдневная вахта памяти к 16-летию трагедии в Беслане

В североосетинском Беслане 1 сентября началась ежегодная трехдневная вахта памяти по случаю 16-й годовщины террористического акта в школе №1.

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Как сообщает Кавказ.Реалии, почтить память сотен жертв бесланской трагедии приехали бывшие заложники, общественники, а также представители районной и региональной властей.

Траурные мероприятия начались в 9:15 утра. Именно в это время боевики захватили заложников на торжественной линейке. В Беслане провели заупокойную литию, возложили цветы, зажгли поминальные свечи. Вахта памяти продлится три дня. По традиции, в школу принесли игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам. Поминальные мероприятия завершатся на мемориальном кладбище «Город ангелов».

Сообщается, что панихида по жертвам трагедии пройдет и в Москве 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, непосредственно связанным с памятью о жертвах бесланской трагедии. В апреле 2020 года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны (из действующего законодательства изъяли памятную дату 2 сентября). Против этого «совмещения» выступили организация «Матери Беслана» и правозащитники.

Теракт в Беслане: родственники погибших все еще добиваются правды

1 сентября 2004 года в Беслане на торжественной линейке террористы захватили в заложники 1128 человек: школьников, их родителей и учителей. Три дня заложников удерживали в заминированной школе. 3 сентября в ходе штурма здания погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Официальня версия произошедшего расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов.

В 2007 года потерпевшие в Беслане обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой изучить все обстоятельства теракта и штурма школы. В апреле 2017 года ЕСПЧ согласился с утверждением заявителей о том, что власти России нарушили право на жизнь бесланских заложников (2-я статья Европейской конвенции о защите прав и основных свобод). В постановлении ЕСПЧ говорится, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, не справились с предотвращением трагедии. А также не использовали все переговорные возможности для освобождения заложников и не сделали все возможное, чтобы свести к минимуму угрозу жизни заложников при штурме, в ходе которого спецподразделения использовали оружие неизбирательного поражения. ЕСПЧ также пришел к выводу, что российские власти не провели эффективное расследование бесланской трагедии. Суд обязал выплатить заявителям 3 млн евро компенсации морального ущерба. Представители российского правительства выразили решительное несогласие с решением суда в Страсбурге.

По данным «Левада-центра», более трети россиян считают, что к гибели заложников в Беслане привели не только действия террористов, но и ошибки спецслужб. Опрос был проведен к 15-летию бесланской трагедии, в августе 2019 года. Документальные фильмы к 15-летию трагедии в Беслане выпустили «Новая газета», Юрий Дудь и Ксения Собчак. У трехчасового фильма Юрия Дудя о Беслане в ютьюбе на данный момент более 21 млн просмотров. Спикеры в фильме Юрия Дудя говорят в том числе об ошибках государства, которые привели к трагедии.

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