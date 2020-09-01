Умер писатель Владислав Крапивин, автор «Мальчика со шпагой»

В Екатеринбурге на 82-м году жизни умер детский писатель Владислав Крапивин, автор повести «Мальчик со шпагой». Об этом 1 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на семью писателя.

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Писатель умер во вторник утром в реанимации Свердловской областной клинической больницы №1. В июле Крапивина госпитализировали в реанимацию с пневмонией. 10 августа писатель повторно попал в больницу, где ему сделали операцию на ноге.

Владислав Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье бывшего священника. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького в 1961 году.

Крапивин — автор более 450 романов, повестей, рассказов и стихов. Среди наиболее известных его произведений — «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Алые перья стрел», «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад», «Мушкетер и фея».

Крапивин также известен как создатель юношеского отряда «Каравелла». Он основал его в Свердловске в 1961 вместе с группой подростков. Члены отряда занимались морским делом, журналистикой, фехтованием и изучали историю флота. Отряд действует в Екатеринбурге и сейчас.

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