Правительство Германии: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»

Специальная лаборатория Бундесвера по заданию клиники «Шарите» провела токсикологическое исследование проб, взятых у Алексея Навального. Специалисты нашли «несомненные доказательства» отравления политика нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок». Об этом 2 сентября заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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В специальном заявлении правительства Германии доказательства присутствия в пробах, взятых у Алексея Навального, нервнопаралитического вещества из группы «Новичок» названы «несомненными» (der zweifelsfreie Nachweis).

Правительство ФРГ назвало отравление Алексея Навального боевым веществом нервно-паралитического действия «шокирующим событием», заявив, что самым решительным образом осуждает «нападение» на российского оппозиционного политика.

Руководство Германии призвало власти России «безотлагательно» предоставить объяснение этому происшествию. О результатах исследования германский МИД официально проинформирует посла России в Берлине.

По словам Зайберта, Германия уведомит партнеров по НАТО и Евросоюзу о результатах анализов Навального и обговорит с ними «соразмерную совместную реакцию». Правительство ФРГ также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Руководство Германии в эту среду обсудило ситуацию на экстренном совещании с участием канцлера Ангелы Меркель, глав МИД и МВД, министров обороны и юстиции. Правительство также проинформирует о случившемся парламентские группы в Бундестаге.

Ранее специалисты университетской клиники «Шарите» сообщили о признаках отравления Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. К подобным веществам относятся как медикаменты, пестициды, так и боевые отравляющие вещества (в т.ч. класса «Новичок»). В заявлении немецких медиков речь тогда шла о результатах «клинических» исследований.

В России в больнице Омска, в которую 20 августа был экстренно госпитализирован Алексей Навальный, руководство клиники заявляло, что результаты анализов, проведенных в лабораториях Томска и Москвы, не выявили «химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды и как продукты действия ядов.

С призывом расследовать случившееся с Навальным к властям России, вслед за канцлером Германии Ангелой Меркель, обратились МИД Франции и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что не понимает, почему Россия отказывается от проведения прозрачного расследования по делу об отравлении российского оппозиционного политика.

Российское руководство (в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков) сообщало о проведении доследственной проверки случившегося правоохранительными органами, однако отмечало невозможность возбуждения уголовного дела, ссылаясь на отсутствие лабораторного подтверждения факта отравления Навального и неустановленность вещества, которое вызвало резкое и внезапное ухудшение состояния здоровья политика, который попал в омскую больницу в состоянии комы.

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