Макей поблагодарил Россию за «выдержанность», Лавров заявил об «экстремистах» из Украины в Беларуси

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в среду, 2 сентября, приехал в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в среду, 2 сентября, приехал в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Глава белорусского МИД Владимир Макей с самого начала встречи заговорил о протестах в Беларуси. «Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне», заявил глава МИД Беларуси. По его словам, сегодня уровень политического противостояния в стране ниже, чем в первые дни после выборов 9 августа. Макей выразил признательность Москве «за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси».

Позднее, на пресс-конференции Сергей Лавров заявил, что Москва располагает «подтвержденными сведениями» о том, что в Беларуси находятся «около двухсот экстремистов, натренированных на украинской территории». По словам Лаврова, они «активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и в других городах Белоруссии, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице» (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова «ряд зарубежных государств» сейчас «пытаются оказать давление на законные власти Республики Беларусь» и «оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов». Идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, Лавров назвал «сомнительными». По его словам, Лукашенко эти идеи «навязывают».

Владимир Путин одним из первых поздавил Александра Лукашенко с «победой» на президентских выборах. В отличие от Евросоюза, Россия признала объявленные белорусской ЦИК результаты голосования. Непосредственно перед выборами под Минском задержали 33 граждан России, которых власти Беларуси называли бойцами ЧВК «Вагнера», планировавшими дестабилизировать ситуацию в стране. После выборов задержанных россиян отпустили, а сам Лукашенко стал обвинять в попытках вмешательства не Россию, а Запад.

В конце августа Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала для Беларуси «резерв из сотрудников правоохранительных органов», но использовать его пока не собирается. По словам Путина, резерв из российских силовиков не будет задействован, пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами» «не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватить административные здания и так далее».

Контакты на высоком и высшем уровне между Россией и Беларусью продолжатся в ближайшие дни. Как сообщил Лавров, «буквально завтра» в Минск прибудет российский премьер-министр Михаил Мишустин, а «в ближайшие пару недель» должна состояться встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве. В пятницу, 4 сентября, в Москву должен прибыть министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он должен принять участие в заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

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