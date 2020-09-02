Реакции Запада на отравление Навального веществом из группы «Новичок» — главное

Жесткими заявлениями отреагировали Франция, Великобритания, США, ЕС и НАТО на сообщение правительства Германии о «несомненных доказательствах» отравления российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок».

Жесткими заявлениями отреагировали Франция, Великобритания, США, ЕС и НАТО на сообщение правительства Германии о «несомненных доказательствах» отравления российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель, заявив, что политик «стал жертвой преступления», потребовала от правительства России ответа на возникшие «серьезные вопросы». Ответа от российских властей потребовал глава МИД Франции, решительно осудив «шокирующее и безответственное» применение нервно-паралитического вещества. Объяснений случившегося с Навальным от Москвы потребовала Великобритания. США пообещали вместе с союзниками установить виновных в преступлении.

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«Сейчас стало очевидно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления», — прокомментировала в среду, 2 сентября, канцлер Ангела Меркель опубликованное ранее заявление правительства Германии об установленных специальной лабораторией Бундесвера «несомненных доказательствах» отравления российского оппозиционера нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок».

Заявление правительства Федеративной Республики Германия @RegSprecher в связи со случившимся с Алексеем Навальным: https://t.co/hbdLRwmTKP — ПосольствоГерманииРФ (@germania_online) September 2, 2020

«От имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что с ним (Навальным) произошло», — сказала Меркель на брифинге для прессы. Навальный «должен был замолчать», — так канцлер определила мотивы совершенного преступления.

«Теперь есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство», — обратилась к властям РФ лидер Германии. «Мир будет ждать ответов», - подчеркнула она.

Франция

Специальное заявление вечером 2 сентября опубликовал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, заявив самом решительном осуждении факта применения запрещенного боевого отравляющего вещества против Алексея Навального.

Глава французской дипломатии заявил о своем «возмущении» после публикации немецкими властями информации, «подтверждающей применение в России нервно-паралитического вещества семейства ’’Новичок’’ для отравления Алексея Навального». «Я хочу в самых решительных терминах осудить шокирующее и безответственное применение подобного вещества», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции указал: «В очередной раз нарушен запрет на применение любого химического оружия». Ле Дриан потребовал от властей России «безотлагательно установить все обстоятельства, в которых применение нервно-паралитического вещества против господина Навального стало возможным».

Нападение на оппозиционера вызывает «серьезные вопросы», и «ответственность российских властей (заключается) в том, чтобы на них ответить», — указал глава дипломатии Франции.

Евросоюз

«Подлым и трусливым актом» назвала попытку отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального веществом класса «Новичок» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Виновные должны быть привлечены к ответственности», — подчеркнула она.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

Отравление Навального «самым решительным образом» от имени Европейского союза осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Токсикологический анализ, проведенный специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, доказывает, что г-н Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом военного класса группы «Новичок», разработанным Советским Союзом, а затем Россией. Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно недопустимо и является нарушением международного права», — напомнил глава дипломатии ЕС.

Боррель назвал «важнейшей» задачей российского правительства «тщательно и прозрачно расследовать попытку убийства г-на Навального». «Дело Алексея Навального не должно оставаться нераскрытым. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — указал Жозеп Боррель.

Великобритания

«Полностью неприемлемым» назвали применение запрещенного вещества класса «Новичок» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава британского МИД Доминик Рааб.

“It is absolutely unacceptable that this banned chemical weapon has been used again, and once more we see violence directed against a leading Russian opposition figure".@DominicRaab following statement by 🇩🇪 government on Alexey Navalnyhttps://t.co/1FsJshfCPz — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 2, 2020

«Российское правительство теперь должно объяснить, что произошло с Алексеем Навальным», — заявил Джонсон, пообещав, что Великобритания будет совместно работать со своими партнерами для того, чтобы «свершилось правосудие».

США

О «глубокой обеспокоенности» информацией, о которой объявила Германия, заявил Совет национальной безопасности США. Отравление Алексея Навального Вашингтон осуждает «безоговорочно», напоминая о том, что «в прошлом Россия использовала нервно-паралитическое средство ’’Новичок’’».

(1 of 3) “The United States is deeply troubled by the results released today. Alexei Navalny’s poisoning is completely reprehensible. Russia has used the chemical nerve agent Novichok in the past. — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

США обещают работать с союзниками и мировым сообществом для того, чтобы установить ответственных в России за это преступление — «куда бы ни привели доказательства».

(3 of 3) “The Russian people have a right to express their views peacefully without fear of retribution of any kind, and certainly not with chemical agents.” – NSC Spokesman John Ullyot — NSC (@WHNSC) September 2, 2020

«Российский народ имеет право выражать свои взгляды мирно, не опасаясь возмездия любого рода, и уж тем более с применением химических отравляющих веществ», — говорится в заявлении Совбеза США.

НАТО

Незамедлительного, полного и прозрачного расследования обстоятельств отравления Навального боевым веществом потребовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

Реакции властей России

В МИД РФ обвинили власти Германии в том, что они делают «громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества», сообщает Интерфакс. В Москве ожидают ответа Берлина на официальные запросы по делу Навального, направленные Генпрокуратурой и Минздравом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял: «В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ». При этом он указал: «В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления» об отравлении Навального боевым нервно-паралитическим веществом. По его словам, российские власти ожидают ответа Германии на официальные запросы российских правоохранителей и врачей.

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