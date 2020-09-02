Суд продлил арест обвиненному в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому по статье о госизмене. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает «Медиазона».

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По просьбе следователя ФСБ и прокурора заседание прошло в закрытом режиме. Прокурор объяснил, что в материалах дела нет документов с грифом «секретно», но есть сведения, составляющие тайну следствия, пишет «Коммерсантъ». В открытой части заседания Иван Сафронов и его адвокаты просили оставить заседание открытым и перенести слушания в Мосгорсуд (на основании п. 3 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, где говорится, что дела о гостайне рассматривают городские, а не районные суды).

Защита намерена обжаловать вынесенное Лефортовским судом решение.

Перед продлением ареста более 140 журналистов, политиков и правозащитников подписали личные поручительства за Сафронова.

После заседания адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что накануне, 1 сентября, следователь ФСБ Александр Чабан пришел в кабинет в СИЗО «Лефортово», где Павлов встречался с другой своей подзащитной Кариной Цуркан. По словам адвоката, следователь предожил ему дать подписку о неразглашении данных следствия по делу Сафронова. Адвокат отказался. После этого Александр Чабан составил акт, где Иван Павлов предупреждается об уголовной ответственность за разглашение данных по делу Ивана Сафронова. До 1 сентября Павлов оставался единственным из пяти адвокатов Ивана Сафронова, кого не ограничили в разглашении информации по делу журналиста.

Иван Сафронов находится под арестом с 7 июля. Вину по статье о госизмене он не признает. По версии ФСБ, Иван Сафронов якобы передал секретные сведения чешской спецслужбе в 2017 году. Никаких подробностей следствие не раскрыло. У Ивана Сафронова во время его работы журналистом не было доступа к гостайне, в «Роскосмосе» заявили, что у Сафронова не было доступа к секретной информации и в госкорпорации. До ареста журналист успел проработать в корпорации около двух месяцев. Сам Сафронов связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

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