В НАТО обсудят ситуацию с отравлением Алексея Навального

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 сентября, пройдет совещание, на котором в числе прочих тем будет обсуждаться ситуация в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом Агентству Франс-Пресс сообщил пресс-секретарь организации.

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Ранее на сайте НАТО на эту пятницу было анонсировано совещание на уровне послов, без уточнения повестки. По итогам встречи в 13:30 МСК состоится пресс-конференция генсекретаря Организации Северо-Атлантического договора Йенса Столтенберга.

Как уточняет AFP, ссылаясь на пресс-секретаря НАТО, ожидается, что на встрече в пятницу немецкие представители проинформируют 29 партнеров Германии по НАТО о ситуации в связи с получением «несомненных доказательств» о том, что 44-летний Навальный был отравлен нейро-токсическим веществом.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление правительства Германии, признавшись, что был «шокирован» известием об отравлении оппозиционера боевым токсическим веществом. «Это шокирует, я безусловно это осуждаю», — заявил Столтенберг, потребовав расследования обстоятельств покушения.

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