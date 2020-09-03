В России вспоминают жертв теракта в Беслане. Путин в траурных мероприятиях традиционно не участвует

3 сентября — 16-я годовщина штурма школы в Беслане, где боевики захватили 1128 заложников. В России этот день с 2005 года является Днем солидарности в борьбе с терроризмом, когда вспоминают жертв бесланской трагедии, жертв других терактов и погибших при исполнении долга правоохранителей. Каждый год с 1 по 3 сентября в Беслане проходит вахта памяти. Траурные мероприятия проводят в других регионах Северного Кавказа, а также в Москве. Президент Владимир Путин традиционно не принимает в них участие, но, по словам Пескова, «хранит память о Беслане в сердце».

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Почтить память жертв теракта в Беслан третий день приезжает множество людей из разных уголков страны. Они возлагают цветы и по традиции приносят бутылки с водой и игрушки. 3 сентября в спортзале бывшей школы прошло заупокойное богослужение. От школы до мемориального кладбища «Город ангелов» затем пройдет крестный ход. Там будут перечислены имена всех погибших, а в небо выпустят белые шары.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Соломин сейчас находится в Беслане, где 3-ий день проходят траурные... Publiée par Эхо Москвы sur Jeudi 3 septembre 2020

По данным российских информационных агентств, различные мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут и в других регионах Северного Кавказа: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. В Москве 3 сентября состоится мемориальная акция у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишах (Аланское подворье) на Солянке. Акции памяти состоятся и в других российских регионах.

Как пишет ТАСС, в школах ряда регионов России ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведут «уроки мужества». Сообщается, что детям покажут документальный фильм о событиях в Беслане 1—3 сентября. Какой именно фильм покажут в школах — не сообщается.

На «России 1» покажут фильм, отвергающий версию о вине властей в гибели заложников

Тем временем 3 сентября на канале «Россия 1» покажут «фильм-расследование» о бесланской трагедии Александра Рогаткина. Его автор прямо говорит, что его фильм является ответом на документальные фильмы Юрия Дудя и «Новой газеты», вышедшие год назад, к 15-летию трагедии. По словам Рогаткина, фильм рассчитан на тех, кого «все эти годы кормили альтернативными версиями»: о том, что большинство заложников погибли в результате штурма, а не из-за взрыва в спортзале бомб, заложенных террористами. Версии, изложенные в фильмах Юрия Дудя и «Новой газеты», Рогаткин называет «теориями заговора».

У фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни» на данный момент более 21 млн просмотров в ютьюбе. Картина вызвала бурную негативную реакцию сотрудников государственных российских телеканалов, так как в ней критикуются действия российских властей.

По данным прошлогоднего опроса «Левада-центра», 42% россиян считают, что к гибели заложников так или иначе привели ошибки спецслужб (34% считают, что к гибели заложников привели действия и тех, и других, 8% полагают, что к гибели людей привели исключительно ошибки спецслужб). В прошлом году заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон в интервью RFI выразил предположение, что власти России пытаются не столько «стереть» память о трагедии, сколько «сконструировать» определенную память. «Обвинения в адрес спецслужб, которые звучат со стороны матерей погибших и так сказать беслановской группы, это можно погасить, и до широкой аудитории это не донесется. А так, тут смесь героизма и трагедии, — это пропагандистский ресурс, я бы сказал, вполне привлекательный. Я думаю, что от него не откажутся», — говорит Алексей Левинсон.

Владимир Путин традиционно не участвует в траурных мероприятиях

Накануне в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин не будет участвовать в каких-либо мероприятиях, посвященных памяти жертв бесланской трагедии. «Безусловно, память о Беслане хранится в сердце президента, она будет всегда, как у любого россиянина», — сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков (цитата по агентству «Интерфакс»). В сентябре 2019 года, к 15-летию самого страшного теракта в истории России, Владимир Путин также не стал посещать Беслан.

Известно о двух визитах Путина в этот североосетинский город после теракта: непосредственно после штурма в сентябре 2004 года и в разгар войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Причем о втором визите Путина в Беслан стало известно год назад, после выхода документального фильма Юрия Дудя. В этом фильме бывший глава Северной Осетии, ныне сенатор Таймураз Мамсуров рассказал о визите Владимира Путина (тогда премьер-министра) на кладбище жертв трагедии. В 10-летнюю и 15-летнюю годовщины трагедии Владимир Путин уезжал в Монголию на празднование юбилея победы над японскими войсками на реке Халкин-Гол.

Дмитрий Медведев на посту президента России был в Беслане дважды (в августе 2009 и феврале 2011 года).

3 сентября в России сделали еще и Днем окончания Второй мировой войны

В апреле 2020 года Владимир Путин своим указом перенес на 3 сентября День окончания Второй мировой войны. По всему миру датой окончания Второй мировой войны считается 2 сентября. Это вызвало возмущение властей Северной Осетии. Глава республики Вячеслав Битаров предупредил, что не допустит праздничных мероприятий в Северной Осетии в траурную дату 3 сентября.

Комитет «Матерей Беслана» запустил петицию с просьбой к Владимиру Путину «пойти навстречу людям, пострадавшим от терроризма». «Нам, потерпевшим в результате теракта в Беслане, как и многим здравомыслящим людям нашей страны, непонятно, с какой целью и для чего, спустя 75 лет с момента окончания Второй мировой войны, Госдуме РФ понадобилось переносить дату окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября, официально признанной в 2005 году Днем солидарности в борьбе с терроризмом», — говорится в петиции.

«Воинам, погибшим в этой войне, было бы больно видеть, как их заслугами и подвигами хотят прикрывать свою несостоятельность, промахи и ошибки их потомки», — добавили «Матери Беслана».

«Матери Беслана» до сих пор добиваются правды о случившемся

1 сентября 2004 года в Беслане на торжественной линейке террористы захватили в заложники 1128 человек: школьников, их родителей и учителей. Три дня заложников удерживали в заминированной школе. 3 сентября спецназом был предпринят штурм. Жертвами бесланской трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.

Официальная версия заключается в том, что штурм спецназ начал вынужденно после взрывов бомб, установленных специалистами в спортзале. Согласно этой версии, заложники погибли от взрывов бомб боевиков. Однако, по многочисленным свидетельствам очевидцев, штурм начался после обстрела школы извне. Бывший депутат Госдумы и член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев утверждает, что школу обстреляли с крыш двух близлежащих домов. Согласно выводам Юрия Савельева, большинство заложников погибли в ходе спецоперации силовиков.

В 2017 года Европейский суд по правам человека согласился с тем, что российские власти нарушили право на жизнь бесланских заложников. (2-я статья Европейской конвенции о защите прав и основных свобод). В постановлении ЕСПЧ говорится, что российские власти, имея информацию о готовящемся теракте, не справились с предотвращением трагедии. ЕСПЧ указывает, что при освобождении заложников спецподразделения использовали оружие неизбирательного поражения. Суд обязал выплатить заявителям — пострадавшим в результате теракта в Беслане — 3 млн евро компенсации морального ущерба, что российские власти исполнили. Однако в Москве решительно не согласились с выводами ЕСПЧ об ответственности властей за гибель заложников.

После решения ЕСПЧ и обращения комитета «Матерей Беслана» расследование теракта в Беслане было активизировано. Сопредседатель комитета Анета Гадиева 1 сентября сообщила, что следственные органы продлили расследование до декабря 2020 года. По ее словам, «расследование проводится формально». По словам Гадиевой, следственная группа отказалась приобщить к делу выводы суда в Страсбурге.

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