В России не обнаружили «выгоды» от отравления Навального и следов «Новичка» в его организме

Самый известный оппозиционный политик России, предположительно, был отравлен 20 августа. На фото: Алексея Навального транспортируют из омской больницы в аэропорт, чтобы затем доставить в клинику «Шарите» в Берлине. 22.08.2020.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского «не обнаружили» следов соединений из группы отравляющего вещества «Новичок» в анализах, взятых у Алексея Навального. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что отравление Навального вряд ли было бы кому-нибудь в России «выгодно».

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«В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены», — заявил в четверг, 3 сентября, в эфире телеканала «Россия 24» заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Склифосовского Михаил Поцхверия. (К группе фосфорорганических соединений относится и «Новичок»).

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «партнеров» России «не спешить с оценками» по поводу отравления Алексея Навального.

«Не могу ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю, что кому-то это могло бы быть выгодно. Мы не хотели бы, чтобы наши партнеры спешили с оценками», — сказал Песков, комментируя прозвучавшее накануне, 2 сентября, заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кремль и российские медики разъясняют свою позицию с самого первого дня, и «нужно быть глухим, чтобы этого не слышать», — цитирует Пескова «Коммерсант».

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «происходящее вокруг ситуации с Навальным все больше доказывает, что это спланированная акция против России», чтобы ввести новые санкции и «попытаться сдержать развитие нашей страны». «Евросоюзу, государствам НАТО очевидно не нравится, что экономика России с каждым годом укрепляется, растет ее влияние на мировые процессы. (...). Они не хотят, чтобы наша страна была сильной», — заверил спикер нижней палаты российского парламента.

Володин также призвал Бундестаг «спросить с Меркель за втягивание Германии в антироссийскую кампанию», говорится в заявлении.

Напомним, 2 сентября правительство Германии объявило, что по результатам исследования, проведенного лабораторией Бундесвера, найдены «несомненные доказательства» отравления Навального нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок».

«Теперь есть серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство», — заявила канцлер Ангела Меркель, подчеркнув, что власти ФРГ доложат о результатах расследования партнерам по Евросоюзу и НАТО. «Совместный ответ» на это отравление может быть подготовлен, в том числе, с учетом действий российских властей по расследованию произошедшего с Алексеем Навальным, подчеркнула госпожа канцлер.

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