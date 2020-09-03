Европу и Германию призвали дать жесткий ответ на отравление Навального

Европа должна дать жесткий ответ на отравление Алексея Навального, а Германии следует воспользоваться «газовым рычагом» давления на Кремль. Как сообщает AFP из Берлина, в Германии ряд политиков, в т.ч. из партии Ангелы Меркель, призывают канцлера изменить свою политику в отношении Москвы и ставят под вопрос продолжение строительства газопровода Nord Stream II.

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Отравление российского оппозиционера Алексея Навального добавило еще одну каплю в чашу терпения канцлера Германии, пишет Agence France Presse. Чувство смущения сейчас преобладает в этой стране, которая несмотря на аннексию Крыма, все более авторитарные замашки Кремля или убийство чеченского полевого командира в центре Берлина продолжала развивать политику диалога и сотрудничества с Россией. Ряд политиков в Германии сейчас полагают, что после попытки «заставить замолчать» Навального чаша терпения переполнена, и канцлеру следует пересмотреть свою российскую политику, воспользовавшись, в частности «газовым рычагом», пишет AFP, ссылаясь на заявления германских ответственных лиц, дипломатов и политиков.

«Мы должны дать жесткий ответ, вся Европа должна дать жесткий ответ и использовать единственный язык, который понимает Путин, — язык газовых потоков», об этом заявил глава комиссии по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген, отвечая на вопрос Deutschlandfunk о том, следует ли остановить строительство Nord Stream II.

Продолжение строительства газопровода между Россией и Германией поставила под вопрос и сопредседатель партии зеленых Катрин Геринг-Эккардт, сообщает Die Zeit. «Очевидное покушение на убийство, совершенное мафиозными структурами Кремля, должно повлечь за собой реальные последствия», — сказала политик в интервью этому изданию.

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Вашингтоне, ныне председатель Мюнхенской конференции по безопасности высказал схожее мнение. «Обычных мер вроде высылки дипломатов в этом случае будет недостаточно», — цитирует Ишингера агентство Рейтер. «Если мы вместе с нашими партнерами хотим послать Москве четкий сигнал, экономика не должна оставаться за скобками, и проект Nord Stream II тоже должен быть его частью», сказал дипломат. Одновременно, он не является сторонником жесткого бойкота: «невозможно выстроить стену между Россией и Западом».

Многочисленные лобби

Как отмечает AFP, в Германии активны многочисленные пророссийские лобби, которые действуют как в экономических кругах, так и в политических партий всего спектра, от крайне первых до социал-демократов, включая также и право-либеральную партию Ангелы Меркель, в особенности, ее консервативное баварское крыло.

Тем не менее, считает агентство, канцлеру будет сложно продолжать свою прежнюю политику в отношении Москвы.

AFP также цитирует Норберта Реттгена, кандидата на пост главы Союза христианских демократов (CDU), который сейчас занимает Ангела Меркель. «Россия ведет бесчеловечную и достойную презрения политику», написал он в Твиттере. «Наш ответ должен быть ответом силы, так, чтобы Путин понял», добавил он, потребовав, чтобы Европейский Союз отказался от проекта газопровода Nord Stream II.

Время санкций еще не настало?

В Евросоюзе тем временем считают, что о санкциях в отношении Москвы говорить пока рано. «На данном этапе мы требуем от России проведения всецелого и прозрачного расследования, которое должно указать на виновных. После этого, в зависимости от результатов расследования, можно будет рассматривать вопрос о санкциях», — заявил в четверг, 3 сентября, спикер еврокомиссии Петер Стано. Одновременно он добавил, что атака, которой подвергся Алексей Навальный с применением боевого химического вещества, является «трусливой и бесчеловечной». «И Навальный далеко не первый, мы видели как убивали других русских, как другие оппозиционные голоса заставляли замолчать», — добавил он.

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