Прокуратура потребовала 11 лет для актера Ефремова. Он признал вину в ДТП

В четверг, 3 сентября, актер Михаил Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы о том, что признает свою вину в совершении ДТП, повлекшем смерть человека. Обвинение потребовало для Ефремова 11 лет заключения.

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«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину»,- цитирует Ефремова ТАСС.

Как сообщила «Новая газета» из зала суда, это была первая фраза артиста на заседании, где сейчас проходят прения сторон.

Прокурор заявил, что вина Ефремова в ДТП доказана, и запросил для него 11 лет колонии общего режима.

Ранее, 31 августа, Ефремов впервые дал показания в суде и заявил, что не считает себя виновным в случившемся, так как «ничего не помнит». «Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», — заявил тогда актер.

Напомним, 8 июня автомобиль Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады», 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В первый раз актер признал вину сразу же после ДТП.

13 июня Ефремов записал видеообращение с извинениями. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал актер, подчеркнув, что не собирается уходить от ответственности, используя связи. «Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — добавил тогда Ефремов.

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