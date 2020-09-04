НАТО призывает Россию предоставить ОЗХО данные о программе «Новичок»

НАТО призывает Россию сотрудничать с Организаций по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках расследования отравления Алексея Навального и предоставить ОЗХО исчерпывающую информацию о программе «Новичок». Об этом в пятницу, 4 сентября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам совещания с партнерами по НАТО на уровне послов по ситуации с российским оппозиционным политиком.

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«Любое применение химического оружия демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням и является неприемлемым нарушением международных норм и правил», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Такое нарушение, по его словам, требует ответа на международном уровне.

«Союзники по НАТО согласны с тем, что сейчас есть серьезные вопросы, на которые Россия должна ответить. Правительство России должно в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в рамках независимого международного расследования», — добавил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг от имени НАТО также призвал Россию предоставить ОЗХО исчерпывающую информацию о программе «Новичок».

В среду, 2 сентября, правительство Германии сообщило, что специальная лаборатория вооруженных сил ФРГ по итогам токсикологического исследования проб, взятых у Алексея Навального, нашла «несомненные доказательства» отравления политика нервно-паралитическим боевым веществом из группы «Новичок».

В России не завели уголовное дело в связи с госпитализацией Навального

В России категорически отрицают отравление Навального и заявляют, что при госпитализации в Омске и до его вывоза в Германию, у пациента не было выявлено следов отравляющих веществ. Ведется доследственная проверка случившегося, однако уголовное дело не возбуждено. Пресс-секретарь президента России и МИД заявляли о готовности к сотрудничеству с Германией по выяснению случившегося с Навальным, однако требуют от Берлина предварительно дать ответы на запросы Генпрокуратуры и медиков, направленные по официальным каналам.

В пятницу, 4 сентября, Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального.

Глава российского МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального нет криминала. «Откуда криминалу там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — цитирует «Интерфакс» слова, сказанные в эту пятницу министром.

В эту пятницу заведующий отделением острых отравлений Омской больницы скорой помощи №1 Александр Сабаев вновь прокомментировал резкое ухудшение состояние здоровья Навального 20 августа по пути из Томска в Москву. Врач, наблюдавший Навального перед вывозом в Берлин, заявил об имевшихся у политика проблемах с пищеварением и питанием. Сабаев заявил, что потеря сознания и последующая кома могли быть спровоцированы «стрессом, переутомлением, алкоголем, жаркой или холодной погодой».

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