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Немецкие токсикологи: следы «Новичка» были обнаружены в анализах Навального

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Des policiers gardent les environs du complexe hospitalier Charité où le chef de l'opposition russe Alexeï Navalny est soigné, à Berlin, le 22 août 2020.
Des policiers gardent les environs du complexe hospitalier Charité où le chef de l'opposition russe Alexeï Navalny est soigné, à Berlin, le 22 août 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch
RFI
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Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» были обнаружены в образцах кожи, анализах крови и мочи Алексея Навального, сообщает «Дождь» со ссылкой на публикацию в Der Spiegel. Следы яда были также обнаружены на бутылке воды, которая была у Навального в поездке.

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В пятницу немецкий еженедельник Der Spiegel уточнил информацию, преданную гласности правительством Германии, об отравлении Алексея Навального.

По новой информации, следы яда были обнаружены токсикологами в образцах кожи, анализах крови и мочи Алексея Навального, а также на поверхности бутылки, из которой он пил на борту самолета, где ему стало плохо.

В среду правительство Германии сообщило, что по результатам исследований, проведенных в Институте токсикологии и фармакологии бундесвера, был получены «несомненные доказательства», что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

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