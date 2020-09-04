Париж и Берлин: отравление Навального — грубейшее посягательство на принципы демократии

Франция и Германия в эту пятницу, 4 сентября, вновь призвали Россию расследовать дело об отравлении Навального. «Лица, ответственные за это одиозное преступление, должны быть выявлены и преданы правосудию», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Франции и Германии, опубликованном в пятницу.

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«Этот случай покушения на представителя оппозиции в России не является единичным и представляет собой грубейшее посягательство на элементарные принципы демократии и политического плюрализма», — констатируют Жан Ив Ле Дриан и Хейко Маас. Сверх того, покушение на жизнь политика было осуществлено с использованием боевого вещества, «запрещенного международными конвенциями по химоружию». В этой связи Париж и Берлин объявили о намерении проконсультироваться с Организацией по запрещению химического оружия по вопросу оценки и ответа на подобное нарушение.

Франция и Германия не в первый раз требуют от Кремля расследовать отравление Навального, однако на сей раз, по оценке Agence France Presse, тон заявления двух лидеров ЕС стал более жестким.

Россия, по оценке французского агентства, никак не реагирует на заявления ее европейских партнеров, ограничиваясь скептическими ремарками насчет самого факта отравления оппозиционера, не говоря об использовании нервно-паралитического вещества, пишет AFP.

«Интерфакс», ссылаясь на осведомленные источники, сегодня вечером сообщает, что в связи с отравлением Навального (которое агентство называет «госпитализацией») полиция назначила около двух десятков экспертиз. «Ждем результатов», — сказал источник агентства, добавив, что в любом случае уже завершенные исследования показывают, что в крови Навального не обнаружено отправляющих веществ.

«Причастность высших должностных лиц»

Правозащитная организация «Международная амнистия» со своей стороны считает, что отсутствие объективного расследования в России обстоятельств отравления Алексея Навального представляет собой нарушение его фундаментального права — права на жизнь. По оценке правозащитников, отсутствие следствия по факту использования запрещенного боевого химического вещества «усиливает сомнения по поводу причастности российских высших должностных лиц к этому преступлению или к его сокрытию».

В заявлении, опубликованном в пятницу, 4 сентября, Amnesty International требует от российского руководства незамедлительно начать расследование по факту отравления Алексея Навального с использованием вещества, которое организация причисляет к классу «запрещенного химического оружия».

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