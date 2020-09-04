ФСБ заявила о задержании 13 подозреваемых в подготовке нападений на школы

В пятницу, 4 сентября, ФСБ объявила о задержании в ряде регионов России 13 россиян, планировавших массовые убийства в учебных заведениях, зданиях правоохранительных структур и просто людных местах. Спецслужба отмечает, что 11 из них были участниками некоего закрытого интернет-сообщества.

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По данным ФСБ, задержанные планировали массовые убийства с использованием самодельных бомб, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склоняли «интернет-пользователей» к совершению таких преступлений. Большинство задержанных — 11 из 13 человек — были участниками закрытого сообщества одной из соцсетей, пишет пресс-служба ФСБ.

«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении.

В ходе обысков сотрудники ФСБ изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, и разного вида оружие (охотничье гладкоствольное, травматическое, холодное), хранившееся с нарушениями.

ФСБ также распространила видео задержания подозреваемых, где есть кадры с самодельными бомбами и холодным оружием, а также снимок класса, на котором большинство учеников перечеркнуто. В видео фигурирует и переписка, где говорится об изготовлении бомб.

Где и когда были задержаны подозреваемые неизвестно, их имена и возраст не называются. О возможных мотивах задержанных тоже ничего не известно.

Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летнего подростка в Красноярском крае, который, по версии следствия, готовил теракт в школе. Сообщается, что подростка задержали сотрудники регионального УФСБ. «В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится на сайте СК.

В конце августа в Красноярске девятерых школьников увезли на обследование в психдиспансер из-за того, что они состояли в паблике ВК о массовом убийстве в американской школе «Колумбайн» и, по версии следствия, «готовились к активным действиям». Позже красноярские силовики добились принудительной госпитализации 14-летней Алены Прокудиной, состоявшей в этой группе.

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