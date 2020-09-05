В Хабаровске девятую субботу подряд прошла акция в поддержку экс-губернатора

В Хабаровске уже в девятый раз состоялись традиционные субботние митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала

В Хабаровске уже в девятый раз состоялись традиционные субботние шествие и митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. По данным городской администрации, 5 сентября на площади Ленина собралась «едва ли тысяча человек». Местные СМИ сообщают о пяти тысячах участников.

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Протестующие требуют сделать судебный процесс над экс-губернатором края открытым и перенести слушания из Москвы в Хабаровск. По данным местного сайта dvhab.ru, около пяти тысяч человек приняли участие в шествии по центральным улицам города, акция завершилась стихийным митингом на площади Ленина, перед зданием краевого правительства. Помимо лозунгов в поддержку Фургала звучали также требования честных выборов и расследования отравления Алексея Навального.

Городские власти сообщили о «резком снижении количества участников несанкционированных акций». В администрации Хабаровска рассказали, что в отношении участников протестных акций было составлено 173 протокола об административных правонарушениях, 22 человека были приговорены к административным арестам. За какой период приведена статистика, в сообщении властей не уточняется.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Губернатора Хабаровского края обвинили в организации убийства его бизнес-партнера Олега Булатова в 2005 году и покушения на убийство еще одного предпринимателя. 2 сентября Фургалу предъявили еще одно обвинение - в организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Сам экс-губернатор свою вину не признает и считает преследование политически мотивированным. 3 сентября суд продлил арест Фургала до 9 декабря.

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