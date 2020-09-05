Россиянина в США обвинили в попытке взломать сеть фабрики Tesla

Коллегия присяжных суда в Неваде предъявила обвинение 27-летнему гражданину России Егору Крючкову в причастности к организации попытки кибератаки. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщает сайт министерства юстиции США.

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Как ранее заявил Илон Маск, целью атаки должна была стать фабрика Tesla. По версии следствия, Крючков попытался подкупить русскоязычного сотрудника фабрики, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную сеть.

Крючков предлагал сотруднику компании миллион долларов, однако тот обратился в ФБР. Следствие считает, что россиянин хотел использовать полученные данные для шантажа. Крючков был арестован в конце августа, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Как пишет издание «Фонтанка», Егор Крючков является выпускником Петербургского политехнического университета. Его родственники и знакомые утверждают, что он не имел отношения к ИТ-сфере и программированию и долгое время работал в сувенирном магазине. В российском консульстве обещали оказать Крючкову необходимую помощь.

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