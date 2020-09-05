«Специалисты западных стран и НАТО»: МИД России прокомментировал отравление Навального «Новичком»

Департамент информации и печати МИД России ответил на официальное заявление министров иностранных дел Германии и Франции, которые назвали отравление Алексея Навального «грубейшим посягательством на принципы демократии». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что над отравляющими веществами из группы «Новичок» работали специалисты из западных стран и «специализированных структур НАТО».

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«В США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — говорится на официальном сайте МИД России. В ведомстве также назвали «многочисленные заявления вокруг состояния здоровья» Алексея Навального «враждебными по отношению к России».

О том, что Алексей Навальный был отравлен веществом, входящим в группу «Новичок», правительство ФРГ заявило 2 сентября. Германия сослалась на данные экспертизы токсикологической лаборатории бундесвера в Мюнхене. В МИД России выводы, сделанные в Берлине, назвали «безосновательными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России не обнаружили следов отравляющих веществ в организме Алексея Навального.

Как рассказал в комментарии Русской службе RFI один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов, для того, чтобы определить, какой именно яд был использован при отравлении, требуется специальное дорогостоящее оборудование. «Необходимо использовать хромато-масс-спектрометр очень высокого разрешения. В его библиотеке — десятки миллионов соединений», — отметил ученый, предположив, что медики в Омске технически не могли быстро выявить яд, использованный при отравлении. «Но если они ввели атропин, то знали, что это отравление», — подчеркнул Мирзаянов.

Напомним, что главы МИД Франции и Германии прокомментировали отравление Алексея Навального в пятницу, 4 сентября. «Этот случай покушения на представителя оппозиции в России не является единичным и представляет собой грубейшее посягательство на элементарные принципы демократии и политического плюрализма», — отметили Жан Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном обращении.

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