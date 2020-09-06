В Берлине дали Москве несколько дней на ответ об отравлении Навального

Власти Германии видят много признаков причастности России к отравлению Алексея Навального. Об этом в субботу, 6 сентября, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag. Если Москва в ближайшие дни не приступит к расследованию, то Германия может инициировать новые санкции.

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«Смертельное вещество, которым был отравлен Навальный, в прошлом использовалось российскими властями, и только очень маленькая группа лиц имеет доступ к «Новичку», — объяснил Маас позицию Берлина. «Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — считает министр.

В Берлине предупреждают, что если Москва не предоставит объяснения, то Германия, председательствующая в настоящий момент в ЕС, может инициировать санкции. «Ставить ультиматумы никому не помогает, но если в ближайшие дни российская сторона не поспособствует прояснению того, что произошло, то мы должны будем обсудить с нашими партнерами ответ», — заявил Маас.

Министр также отметил, что возможные санкции должны быть «точечными» и вряд ли затронут строящийся газопровод «Северный поток-2». «Во всяком случае я надеюсь, что русские не заставят нас пересмотреть нашу позицию по Северному потоку», — добавил министр.

В ответ на интервью Хайко Мааса официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в Фейсбуке: «если Правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. Он было передан ещё 27 августа. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру нет».

Ранее Генеральная прокуратура России направила в Берлин запрос с просьбой предоставить результаты анализов Алексея Навального, доказывающие его отравление веществом из группы «Новичок». 5 сентября Национальная медицинская палата России предложила немецким коллегам сформировать совместную экспертную группу.

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