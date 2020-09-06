В России несколько школ перешли на удаленное обучение из-за COVID-19

Всего в России выявили более миллиона случаев заражения COVID-19

В России несколько школ перешли на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса. Как заявил в воскресенье, 6 сентября, первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, один из таких случаев был зафиксирован в Забайкальском крае. Решение перевести школьников на «удаленку» было принято почти сразу после начала учебного года.

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По словам представителя министерства просвещения, дистанционное обучение в случае вспышки COVID-19 может вводиться как во всей школе, так и в отдельных классах. Соответствующее решение принимается при участии министерства здравоохранения, которое обеспечивает «дополнительный мониторинг ситуации».

Как отметил Глушко, в некоторых регионах родители также могут сами попросить перевести своего ребенка на удаленное обучение.

Учебный год в российских школах начался 1 сентября. Обязательным ношение масок во всех учебных заведениях страны для учеников не сделали, однако ввести соответствующее правило позволили муниципальным и региональным властям. В Москве в школах на входе измеряют температуру. Занятия по большинству предметов проводятся в одном кабинете, чтобы ограничить перемещение школьников по зданию.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 5195 случаев заражения коронавирусом. Диагноз COVID-19 в стране ставят более чем пяти тысячам человек третий день подряд. Согласно официальным данным, всего с начала пандемии коронавирусом заразились более миллиона человек.

По данным института Джона Хопкинса, опубликованным 5 сентября, за последние 24 часа в мире коронавирус подтвердили у 304 626 человек. Это самая высокая цифра за всю историю распространения COVID-19.

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