Юлия Навальная ответила на письмо президента Национальной медицинской палаты России Леонида Рошаля, призвавшего к совместному международному расследованию «причин болезни» оппозиционера. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться», — написала супруга Алексея Навального в Instagram.

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«Доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не даёт мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас», — заявила Юлия Навальная.

В своем посте она также раскритиковала отношение к Алексею Навальному со стороны российских врачи в Омске. «Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы», — написала жена оппозиционера.

Накануне Леонид Рошаль обратился к Германской медицинской ассоциации, предложив провести совместное российско-немецкое расследование «состояния» Навального и «причин его болезни». «Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального», — считает Леонид Рошаль. Он также добавил, что врачи должны оставаться «вне политики».

«Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами — мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер», — заверил Леонид Рошаль.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Через два дня его доставили в Германию. По данным лаборатории Бундесвера, политика отравили веществом из группы «Новичок». В России уголовное дело по факту отравления не возбудили.

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