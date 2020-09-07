Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года. 7 сентября 2020.

В понедельник, 7 сентября, курс евро на Московской бирже поднялся до 90,10 рубля, это максимум с февраля 2016 года. Курс доллара вырос до 76,16 рубля. Аналитики объясняют рост цен на валюту падением цен на нефть и «делом Навального».

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Курс рубля снижается к доллару и евро с самого начала торговой сессии понедельника.

Российская валюта упала к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшения геополитического фона, отмечает РБК. «Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,7%, до $41,9 за баррель. Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса на топливо, а также после сообщения о том, что Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть с поставкой в октябре для клиентов в Азии и США», – отмечает портал.

Опрошенные телеканалом эксперты говорят и о влиянии геополитики на курс рубля. «Дальнейшее движение валютных курсов будет определяться степенью эскалации санкционной риторики, подпитываемой последними новостями из Германии и развитием событий в Белоруссии», – объяснил РБК директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Ранее официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт сообщил о готовности Ангелы Меркель связать строительство газопровода «Северный поток-2» с делом Алексея Навального. Агентство Bloomberg написало о том, что в ближайшие несколько лет Германия может легко обойтись без нового российского газопровода.

Аналитик «Финама» Сергей Дроздов считает, что в случае введения дополнительных санкций, курс евро и доллара по отношению к рублю поднимется еще больше.

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