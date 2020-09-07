МИД Сербии вызвал российского посла из-за поста Марии Захаровой

Министерство иностранных дел Сербии пригласило к себе посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко для устного разъяснения ситуации с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментарий Захаровой касался визита президента Сербии Александра Вучича в США.

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МИД Сербии вызывал посла РФ «для устного разъяснения» ситуации с постом Марии Захаровой в Facebook о визите Вучича в США, сообщает «РИА-Новости». Накануне официальный представитель МИД прокомментировала фотографию, на которой президент Сербии Александр Вучич во время визита в Белый дом сидит перед президентом США Дональдом Трампом на стуле. Захарова поместила скриншот из фильма «Основной инстинкт», посоветовав всем, кого пригласили в Белый дом, сесть, как героиня актрисы Шэрон Стоун.

Президент Сербии Александр Вучич так отреагировал на публикацию Захаровой: «Не ценят люди то, что Сербия – единственная страна, которая не ввела санкции против России, ценит, предполагаю, наивысшее руководство, не ценят, что Сербия – военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм».

В воскресенье президент Сербии провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили итоги встречи в Вашингтоне и предстоящие переговоры в Брюсселе, сообщил российский МИД. Сама Мария Захарова заявила, что ее пост был «неверно истолкован».

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