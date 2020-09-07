«Стенд ломился от посетителей»: «Мемориал» поддержали после прокурорской проверки на книжной ярмарке

Стенд Международного Мемориала на 33-й Московской Международной книжной ярмарке (ММКЯ) 4 сентября подвергся прокурорской проверке на предмет исполнения законодательства об НКО, внесенных в реестр организаций, выполняющих функции «иноагентов». После этого стенд «Мемориала» поддержали посетители и другие участники книжной ярмарки, которая проходила в «Манеже» со 2 по 6 сентября. Историко-просветительскую и правозащитную организацию поддержали и пожертвованиями.

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4 сентября на стенд Международного Мемориала на книжной ярмарке в «Манеже» пришли представители прокуратуры Тверского района Москвы. Они проверяли исполнение законодательства об НКО, в частности требование о маркировке НКО, внесенных в реестр организаций, исполняющих функции «иностранных агентов», сообщили в «Мемориале».

Как рассказала RFI исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова, сначала сотрудники в штатском притворялись заинтересованными посетителями. Девушка-волонтер, дежурившая на стенде, объяснила им, что все книги бесплатные, но можно сделать пожертвование «Мемориалу». Сотрудники прокуратуры сделали пожертвование и взяли со стенда изданный на днях научный каталог выставки об антиеврейских процессах в СССР в 1920–1950-х годах. Открыв каталог, они обнаружили ссылку на реестр «иностранных агентов». Такая ссылка напечатана во всех книгах Международного Мемориала, изданных с октября 2016 года (когда движение внесли в реестр «иноагентов»).

«После этого они (сотрудники прокуратуры) стали проверять все книги на нашем стенде и обнаружили книжки, на которых такой маркировки нет. Но ее там и не может быть, потому что „Мемориал“ существует 30 лет. У нас есть книги, изданные нами не только до того, как нас внесли в этот реестр, но даже и до того, как было создано это неправильное, как мы считаем, законодательство», — говорит Елена Жемкова.

В итоге со стенда «Мемориала» изъяли девять старых книг. Например, каталог Музея «Мемориала» 1998 года издания и бестселлер «Мемориала» «Папины письма», изданный в свое время на средства гранта президента России.

Как пояснила Елена Жемкова, у Международного Мемориала имеется специальный штамп с информацией о внесении в реестр, который ставят в книги, не имеющие маркировки. «Но мы не ставим штамп в книгу заранее, мы книги передаем людям лично — из рук в руки — и ставим штамп туда в книге, куда люди хотят», — объясняет она. Однако сотрудники прокуратуры не дали возможности поставить этот штамп на изъятые книги. В связи с этим в составленный прокуратурой акт сотрудники «Мемориала» написали свои возражения и поставили в протокол образец штампа.

По словам Елены Жемковой, сотрудники прокуратуры также угрожали волонтеру, которая на момент их прихода работала на стенде одна. Проверяющие — четыре сотрудника в штатском — угрожали девушке задержанием за неподчинение законным требованиям полиции. При этом они требовали от нее подписать какие-то бумаги до приезда на место руководства и юриста «Мемориала», рассказывает исполнительный директор организации. «Когда мы приехали, все вернулось в правовое поле, уже с нами говорили люди в форме и вели себя вежливо», — добавила Елена Жемкова.

Публичную прокурорскую проверку на книжной ярмарке она называет попыткой запугивания партнеров, коллег и друзей «Мемориала». Стенд для Международного Мемориала организаторы 33-й ММКЯ предоставили бесплатно. «Никому не хочется неприятностей, у всех свои проблемы. Посмотрим, пригласят ли нас организаторы ярмарки в следующий раз», — говорит исполнительный директор.

Посетители и другие участники книжной ярмарки поддержали «Мемориал»

Международный Мемориал сообщил об активной поддержке со стороны посетителей и других участников ярмарки после прокурорской проверки. «Наш стенд ломился от посетителей, мы с трудом справлялись с потоком людей, хотя мы даже призвали дополнительных волонтеров; мы едва успевали (а на самом деле не успевали) довозить из Мемориала книги, как их расхватывали», — рассказали вечером 6 сентября в организации.

Последние минуты на ММКЯ: Дорогие друзья, знакомые и незнакомые люди, спасибо вам огромное всем за... Publiée par Международный Мемориал sur Dimanche 6 septembre 2020

Отмечается, что некоторые люди специально пришли на книжную ярмарку, чтобы посетить стенд «Мемориала». Двое других участников книжной ярмарки в поддержку «Мемориала» вывесили на своих стендах плакаты «Я/Мы иностранный агент».

В «Мемориале» также сообщили, что после прокурорской проверки получили много пожертвований через сайт. НКО отмечает и рост числа рекуррентных жертвователей — людей, который подписались на ежемесячную финансовую помощь. В прозрачной опечатанной копилке, куда собирали пожертвования на ярмарке, не осталось свободного места. По словам Елены Жемковой, волонтерам даже пришлось уплотнять линейкой внесенные туда деньги, чтобы люди могли продолжать делать пожертвования. О том, сколько «Мемориалу» удалось собрать пожертвований за дни ярмарки, пока неизвестно: опечатанная копилка еще не вскрыта.

Ранее в движении сообщили, что на Международный Мемориал и правозащитный центр «Мемориал» суды наложили многочисленные штрафы общей суммой 5,3 млн рублей в связи с правилами маркировки в рамках закона об «иностранных агентах». Организации уже выплатили штрафы на 4 млн рублей, собранных благодаря пожертвованиям.

Международный Мемориал был внесен в реестр организаций, выполняющих функции «иностранных агентов» 4 октября 2016 года. Правозащитный центр «Мемориал» фигурирует в этом списке с 21 июля 2014 года. Организации категорически не согласны с этим решением Минюста, сам закон считают неправовым и оспаривают его в суде.

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